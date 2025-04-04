С 1 марта налоговая инспекция начала получать данные о денежных переводах на счета граждан, осуществляющих продажу товаров через интернет.

Об этом пишет народный депутат Нина Южанина у себя в соцсетях.

По её словам, такие данные указываются в фискальных чеках, выдаваемых финансовыми учреждениями при приёме средств для последующего перевода - в частности, при получении посылок наложенным платежом на "Новой почте" или "Укрпочте".

Южанина сообщила, что, по информации налоговой, за первые 20 дней марта были идентифицированы десятки тысяч граждан, регулярно получающие зачисления на собственные счета за проданные товары.

При этом, пишет нардеп, в число предпринимателей, попадают и те, кто избавляется от собственных старых вещей путём их продажи на вторичном рынке.

"Сегодня (и на этом настаивает Минфин в ходе различных дискуссий) все суммы средств, полученных от таких продаж ("не предпринимательских"), должны включаться в доход физического лица, такое физлицо должно подать годовую декларацию и уплатить из этих сумм в бюджет 23% (18% НДФЛ и 5% военного сбора). То есть, если человек продал туфли своего выросшего из них ребёнка за 200 гривен, то из них должен уплатить в бюджет 64 грн, да ещё и обязан подать годовую декларацию о доходах", – заявляет Южанина.

Напомним, в Украине планируют повысить налоги для предпринимателей, ведущих индивидуальный бизнес.

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