В Министерстве финансов рассказали о новой реформе для ФОП. Фото: Минфин

В Украине планируют повысить налоги для ФОП в течение трех лет. Об этом говорится в отчете Министерства финансов о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.

Правительство Украины работает над реформой упрощенной системы налогообложения, которая изменит правила для ФОП.

Реформа включает следующие пункты:

  • в течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы возрастут до 18%;  
  • ФОП второй и третьей групп будут объединены в одну, а налоги дифференцируются: от 3% для торговли до 17% для отдельных услуг;
  • первую группу ФОП сократят, оставив лишь наименее прибыльные виды деятельности. Будет отменена фиксированная ставка, а налоги будут уплачиваться с реального дохода;
  • все предприниматели второй группы обяжут использовать регистраторы расчетных операций (РРО);
  • порог для регистрации плательщиком НДС будет распространяться на всех предпринимателей упрощенной системы;
  • отменят исключения по учету товаров, которые сейчас позволяют некоторым предпринимателям вести деятельность без должной отчетности;
  • для аграрного сектора будут пересмотрены ставки налога.

Напомним, с 1 марта в Украине ввели новые формы расчетных документов (фискальных чеков).

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.