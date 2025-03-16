В Украине планируют повысить налоги для ФОП в течение трех лет. Об этом говорится в отчете Министерства финансов о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.

Правительство Украины работает над реформой упрощенной системы налогообложения, которая изменит правила для ФОП.

Реформа включает следующие пункты:

в течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы возрастут до 18%;

ФОП второй и третьей групп будут объединены в одну, а налоги дифференцируются: от 3% для торговли до 17% для отдельных услуг;

первую группу ФОП сократят, оставив лишь наименее прибыльные виды деятельности. Будет отменена фиксированная ставка, а налоги будут уплачиваться с реального дохода;

все предприниматели второй группы обяжут использовать регистраторы расчетных операций (РРО);

порог для регистрации плательщиком НДС будет распространяться на всех предпринимателей упрощенной системы;

отменят исключения по учету товаров, которые сейчас позволяют некоторым предпринимателям вести деятельность без должной отчетности;

для аграрного сектора будут пересмотрены ставки налога.

Напомним, с 1 марта в Украине ввели новые формы расчетных документов (фискальных чеков).