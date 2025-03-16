В Украине планируют повысить налоги для ФОП
В Украине планируют повысить налоги для ФОП в течение трех лет. Об этом говорится в отчете Министерства финансов о состоянии выполнения Национальной стратегии доходов в 2024 году.
Правительство Украины работает над реформой упрощенной системы налогообложения, которая изменит правила для ФОП.
Реформа включает следующие пункты:
- в течение трех лет ставки единого налога для юридических лиц третьей группы возрастут до 18%;
- ФОП второй и третьей групп будут объединены в одну, а налоги дифференцируются: от 3% для торговли до 17% для отдельных услуг;
- первую группу ФОП сократят, оставив лишь наименее прибыльные виды деятельности. Будет отменена фиксированная ставка, а налоги будут уплачиваться с реального дохода;
- все предприниматели второй группы обяжут использовать регистраторы расчетных операций (РРО);
- порог для регистрации плательщиком НДС будет распространяться на всех предпринимателей упрощенной системы;
- отменят исключения по учету товаров, которые сейчас позволяют некоторым предпринимателям вести деятельность без должной отчетности;
- для аграрного сектора будут пересмотрены ставки налога.
Напомним, с 1 марта в Украине ввели новые формы расчетных документов (фискальных чеков).
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.