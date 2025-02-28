В Украине с завтрашнего дня, 1 марта, вводятся новые формы расчетных документов (фискальных чеков). Об этом напоминает Министерство финансов.

Изначально дедлайн был установлен до 1 января, но его продлили по просьбе предпринимателей, чтобы дать им еще время для настройки регистраторов расчетных операций.

В новых чеках должен указываться уникальный идентификатор электронной марки акцизного налога или серийный номер электронной марки акцизного налога.

Отмечается, что Минфин пошел на встречу бизнеса и отсрочил введение новых форм расчетных документов на два месяца для предоставления возможности хозяйствующим субъектам осуществить меры по настройке работы регистраторов расчетных операций и программных регистраторов расчетных операций.

Напомним, недавно нардеп Нина Южанина заявляла, что из-за перехода на новые правила с 1 марта может остановиться работа всех АЗС.

По ее словам, проблема в том, что с марта разрешено использовать только РРО, формирующих фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина, а сама форма до сиз пор не утверждена.

Ранее Минфин утвердил новые формы налоговых деклараций плательщикам единого налога на 2025 год и уточнил размеры ставок военного сбора, который физические лица - предприниматели начинают платить c этого года.