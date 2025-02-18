Министерство финансов утвердило новые формы налоговых деклараций плательщикам единого налога на 2025 год и уточнило размеры ставок военного сбора, который физические лица - предприниматели начинают платить c этого года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новые ставки такие:

1% дохода — для ФЛП III группы;

10% минимальной зарплаты, то есть 800 гривен в месяц, — для I, II и IV групп.

Новые формы деклараций содержатся в приказе Минфина от 31 января 2025 года №57, зарегистрированном Минюстом 14 февраля 2025 года под номером 232/43638.

Военный сбор будут взимать с января 2025 года, то есть, например, III группа физлиц-предпринимателей будет декларировать и уплачивать налог в те же сроки, что и единый сбор — по результатам первого квартала, до 20 мая.

В начале февраля Министерство финансов утвердило новую форму налогового расчета сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ), а также порядок ее подачи. Изменения касаются всех налоговых агентов, юридических лиц и ФЛП, выплачивающих доходы физическим лицам.

Мы уже писали о том, что с 1 января в Украине вступили в силу важные изменения, в том числе в сфере начисления ФЛП III группы и юрлицам III группы военного сбора в размере 1% дохода по итогам первого квартала 2025 года.