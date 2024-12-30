Киев получил от западных партнеров в 2024 году 41,7 миллиардов долларов. Они позволили выплатить зарплаты врачам и учителям.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Все ссуды предоставлены Украине в виде льготных кредитов. Крупнейшими донорами стали: Евросоюз, США, Япония, Канада, Великобритания, МВФ и Всемирный банк.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что это позволило полностью профинансировать пенсии, заработные платы в образовании и в здравоохранении.

"Вся система гуманитарно-социального направления профинансирована", - добавил министр.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина экономически обеспечена на следующий год.

Также мы писали, что Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине макрофинансовую помощь в виде кредита в размере 18,1 миллиарда евро. Первый транш ожидается уже в январе.

Этот кредит ЕС является частью займа в размере 45 миллиардов евро, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

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