В Украине с 1 января 2025 года учителям будет ежемесячно выплачиваться дополнительная 1000 грн в рамках программы "Зимней поддержки" - "Учительская доплата". Это с учетом налогов.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня распределяем субвенцию в размере 4,6 млрд грн на первое полугодие следующего года, чтобы с января все украинские учителя начали получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1000 грн "на руки" после уплаты налогов. С 1 сентября это будет уже 2000 грн на руки", - уточнил Шмыгаль.

Напомним, в октябре народный депутат Нина Южанина сообщила, что средняя зарплата учителя в Украине составляет 12 тысяч гривен. По ее словам, на увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. При этом повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено.

Ранее стало известно, в Запорожской области из-за слухов о скором наступлении РФ остановили строительство подземной школы.