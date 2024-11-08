С 1 января учителя будут ежемесячно получать дополнительную тысячу гривен к зарплате. А с 1 сентября 2025 года выплата будет увеличена до 2000 гривен.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале по итогам регионального заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 1 января 2025 вводим ежемесячную "учительскую доплату" к заработной плате учителей в размере 1000 гривен на руки. С 1 сентября 2025 г. эту выплату увеличим до 2000 грн на руки каждому учителю. Это решение является частью нашей поддержки тем, кто сегодня учит и воспитывает молодежь, которая будет строить будущее Украины", - сказано в публикации главы Кабмина.

В октябре народный депутат Нина Южанина сообщила, что средняя зарплата учителя в Украине составляет 12 тысяч гривен. По ее словам, на увеличение зарплат прокуроров и судей в следующем году из бюджета Украины планируют выделить дополнительно 2,7 млрд грн и 1,3 млрд грн соответственно. При этом повышение зарплат педагогов и медиков не предусмотрено.

Министр образования Оксен Лисовый тоже утверждал, что у государства нет средств на повышение зарплат учителей.