Чтобы победить РФ своими силами, Украине нужно завалить ее "мясом", призвав четыре миллиона человек, из которых погибнет миллион, и не платить им зарплаты.

Об этом в интервью проекту "Желтые кеды" заявил ветеран АТО Мартин Брест (настоящее имя Олег Болдырев).

"Четыре миллиона призвать в армию. Не платить зарплату, только кормить, потому что это бессмысленно. Провести операцию в течение максимум одного года. Уложим где-то миллион - выйдем на границу. Нет смысла (платить зарплату солдатам - Ред.) Деньги тогда будут как бумажки, мы прикуривать от них будем. Почему четыре миллиона нужно призывать? Оружия недостаточно будет, чтобы по-умному воевать. Придется воевать мясом, как россияне воюют. И еще больше мясом, потому что на четыре миллиона хватит только автоматов. А уже дронов, артиллерии и авиации точно не хватит. Таким образом можно будет выйти на границы 1991 года. Выстоит ли страна после этого? Нет, не выстоит. Она рассыпется", - заявил Брест.

По его словам, при иных подходах он не понимает, как можно достичь цели выхода на границы 1991 года, и никто из военного командования, которому он задавал этот вопрос, на него ответить не смог.

Ранее командир 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук тоже говорил, что никто не знает, как выйти на границы Украины 1991 года.

А глава организации "Братство" Дмитрий Корчинский заявлял, что возраст мобилизации можно снизить и до 14 лет, если Украина окажется "на грани уничтожения".