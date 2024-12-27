Львовского учителя, желавшего детям умереть на фронте, отстранили от работы.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник городского управления образования Андрей Закалюк.

Расследование установило, что лаборант проявил "недопустимое поведение" на уроке физики. Ему объявлен выговор.

Мужчина пояснил, что его реакция была спровоцирована тем, что ученики 9 класса нарушили правила техники безопасности, что могло привести к повреждению их здоровья.

В сети писали, что учитель уклоняется от мобилизации, но на самом деле он пенсионного возраста и давно не подлежит мобилизации.

Напомним, накануне образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что обратилась в полицию по этому делу, а местное управление образования создало комиссию по расследованию.

Ранее мы рассказывали, что омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы для расследования конфликта учителя физкультуры и ученика-переселенца в киевской школе №37, где мужчина в нецензурной форме угрожал мальчику из Луганской области, называя его "сепарской гнидой". Ученик записал поведение учителя на видео и пояснил, что конфликт начался после того, как тому показалось, что школьник не туда поставил швабру.

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