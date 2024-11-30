Власти города Славянск Донецкой области запретили все виды деятельности в сфере образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта, подразумевающие собрания людей.

Соответствующее распоряжение издал мэр Вадим Лях.

То есть все школы города и прочие образовательные учреждения переходят в онлайн-режим. Исключение делается, если с указанными целями собирается не более двух человек.

Данное решение принято из-за обострения ситуации с безопасностью, говорится в постановлении.

Напомним, в ходе одного из недавних обстрелов Славянска погиб мужчина, шесть горожан были ранены.

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