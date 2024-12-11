В этом году, несмотря на войну, украинские чиновники получили рекордные прибавки к зарплатам.

По данным Минфина, если на начало 2024 года средняя начисленная зарплата в госорганах составляла 38,6 тысяч гривен, то, по итогам октября (более свежей информации пока нет) - уже 57,5 тысяч, то есть, плюс почти 19 тысяч за 10 месяцев. По результатам года будет еще больше, так как на декабрь планируются большие выплаты премий.

Для сравнения: средняя зарплата по стране, по итогам третьего квартала, составила порядка 21,9 тысяч гривен. То есть, чиновники, даже средней руки, не говоря уже о тех, кто занимает высокие должности, получают в 2,6 раза больше.

Во многих министерствах и ведомствах зарплаты с начала года выросли вдвое и даже больше.

Скажем, в Госстате средние зарплаты увеличились с 17,5 тысяч в январе 2024 до 35,9 тысяч в октябре.

Работники Госслужбы по вопросам труда, которые в начале года получали в среднем по 15,6 тысяч, в октябре имели уже по 42 тысячи, или плюс 24,5 тысяч за неполный год.

В Министерстве по делам ветеранов тоже рекордный рост - с 20 до 55,1 тысяч гривен.

В Минэкономики зарплаты подскочили с 40 тысяч до 69,1 тысячи гривен, в Минагрополитики — с 22,6 до 53,5 тысяч гривен, в Госагенстве по энергоэффективности - с 15,6 до 60,6 тысяч или почти вчетверо и т.д.

Интересно, что особенно большие прибавки зарплат по госорганам прошли, начиная с июня-июля, как раз на пике обсуждений "огромной дыры" в госбюджете, под "латание" которой украинцам затем рекордно повысили налоги, в частности, военный сбор с 1,5% до 5%.

Разбирались, с чем связано огромное увеличение чиновничьих зарплат.

Огромный рост зарплат, несмотря на "дыру в бюджете"

Еще в начале этого года многие чиновники, особенно низшего и среднего звена, жаловались на маленькие зарплаты. Но уже с лета ряды тех, кто сетовал на "копеечные доходы" начали стремительно редеть.

По данным Минфина (ведомство публикует дащборд по размерам оплаты труда в госорганах), рост зарплат начался буквально с февраля. Тогда средняя начисленная зарплата всего за месяц выросла с 38,6 до 44,4 тысяч гривен.

Затем несколько месяцев госслужащим бросали небольшие прибавки к жалованию - на уровне 1,5-2 тысяч в месяц.

Следующий заметный скачек зарплат произошел в июне-июле 2024 года. По сравнению с маем, средняя зарплата в госорганах подскочила сразу почти на 4 тысячи гривен - до 54,6 тысяч. В июле дали еще на 4 тысячи больше, чем в июне. То есть, за два месяца доходы среднестатистического чиновника выросли сразу почти на 8 тысяч гривен. Правда, затем, в августе- сентябре был небольшой откат по выплатам - до 55,8 и 55,2 тысяч соотвественно. Но уже в октябре снова пошел рост - до 57,5 тысяч.

Более свежих данных Минфин пока не предоставил, но, как выяснила "Страна", пообщавшись с госслужащими в разных министерствах и ведомствах, в ноябре также были прибавки, а в декабре вообще планируются рекордные выплаты, в частности, за счет премий - годовых и по результатам оценивания.

Примечательно, что пик зарплатных прибавок по госорганам пришелся как раз на то время, когда в правительстве начали говорить о "дыре в бюджете". В июле и в Минфине, и в Раде заявили, что в бюджете не хватает огромной суммы — до 500 млрд гривен, что в том числе, пояснялось проблемами с помощью международных доноров.

И как раз под эту "дыру" в Министерстве финансов начали готовить "радикальные меры", то есть, беспрецедентное повышение зарплат для людей и бизнеса.

На этапе обсуждений скандального проекта выплаты чиновникам немного "прикрутили", а когда вопрос фактически был решен - зарплаты госслужащих снова пошли вверх.

Как показывают данные Минфина, зарплатная ситуация по разным министерствам и ведомствам отличается.

В некоторых выплаты просто взлетели - рост с начала года составил почти 100% и более.

К примеру, в Госстате зафиксирован рекордный рост - с 17,5 до 35,9 тысяч. Но на начало года средняя зарплата по этому ведомству была невысокой, поэтому такую высокую динамику еще хоть как-то можно объяснить. Это же касается и Госагентства по вопросам труда, где средние зарплаты выросли с 15,6 до 42 тысяч гривен.

Но, скажем, в аппарате Рады изначально стартовали с, мягко говоря, далеко не самых низких зарплат. На январь 2024 года там получали в среднем по 47,5 тысяч. Что, впрочем, не помешало "разогнать" эту цифру к октябрю до 75,2 тысяч.

Зарплаты в Минэкономики увеличились с 40,1 до 69,1 тысяч, в Минобразовании — с 39,3 до 50,5 тысяч. Интересно, что при этом в ведомстве констатировали, что на прибавки учителям денег пока нет, а зарплаты педагогов остаются одними из самых низких в стране - 12-15 тысяч в месяц.

В Минагрополитики стали получать в среднем 53,5 тысяч вместо 22,6 тысяч на начало года.

В Минцифре, где зарплаты и так были высокие (54,5 тысяч на январь 2024 года), по итогам октября они вообще взлетели, достигнув 88,5 тысяч гривен.

Еще более впечатляющий рост по Госагенству по развитию туризма (хотя сам туризм, с учетом войны, переживает далеко не лучшие времена). Если на начало года средняя зарплата по этому ведомству составляла 30,3 тысячи, то, по итогам октября — 87,7 тысяч.

В Государственной аудиторской службе выплаты выросли с 35,7 тысяч на начало года до 81,6 тысяч в октябре, а в Государственной таможенной службе - с 35,9 тысяч до 70,3 тысяч.

В Государственной налоговой службе стали платить в среднем на 20 тысяч больше — 56,3 тысячи вместо 36,5 тысяч, Госкомитет по телевидению и радиовещанию - с 39,9 до 62,3 тысяч. В Украинском институте национальной памяти, где в начале года платили в среднем 17,4 тысячи, сейчас - уже почти 58 тысяч.

Антимонопольный комитет раздул и так огромные зарплаты (67,1 тысяча на начало 2024 года) до рекордных 113,7 тысяч. Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг — с 68,9 до 83,5 тысяч и т.д.

"Деньги дошли не до всех"

Но, понятно, что приведенные выше цифры - это "средняя температура по палате".

"На гослужбе хорошо зарабатывает несколько категорий чиновников. Во-первых, те, кто давно работает, и имеет большую выслугу лет. Во-вторых, те, кто занимает высокие должности. Низшее и даже среднее звено, зачастую, имеет куда меньшие доходы. При этом работать им приходится действительно много", - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Минфин дает такие зарплатные данные в разрезе должностей:

руководство — 94,5 тысяч гривен на январь года и 130,7 тысяч на октябрь 2024 года;

Руководители структурных подразделений (на которых не распространяется грейдовая система) - 46,8 тысяч на январь и 84,9 тысяч на октябрь;

Руководители структурных подразделений (по грейду) — 51,2 тысячи на январь и 73 тысячи на октябрь;

Специалисты — 31,3 тысячи на январь и 44,9 тысяч на октябрь;

Работники — 16,3 тысячи на январь и 17,5 тысяч.

Как видно, самые высокие доходы и самая высокая их динамика - именно у чиновников высшего и среднего звена, тогда как "низовая ланка" получила чисто символическую прибавку.

Специалист одного из подразделений столичной налоговой службы Михаил рассказал, что у него зарплата выросла с 25 тысяч в прошлом году почти до 50 тысяч в этом, то есть, вдвое.

"Но у меня большая выслуга - более 20 лет, плюс в последнее время дают хорошие премии за интенсивность труда. Коллеги с меньшим опытом в госслужбе, получают меньше — до 35 тысяч, а начинающие и вовсе по 20-22 тысячи. У них зарплаты тоже выросли, но не так сильно - на 20-30%", — говорит Михаил.

Чиновник среднего звена из Минэкономики Юрий говорит, что у них зарплаты выросли в среднем на 5-7% с начала года. Главному специалисту платят 25-30 тысяч, начальнику отдела — 35-40 тысяч. А высокую планку средних зарплат, которую фиксирует по Минэкномики Министерство финансов (69,1 тысяча гривен) он поясняет огромными выплатами руководству.

"На уровне руководителей департаментов и выше зарплаты могут превышать 100 тысяч в месяц. Мы о таких зарплатах только читаем в прессе, как и о рекордных прибавках, которые, якобы, получили все чиновники", — отметил Юрий.

Как реформа госслужбы помогает раздувать зарплаты

Но откуда вообще взялась рекордная динамика по чиновничьим зарплатам?

Дело в том, что с начала этого года в Украине стартовала реформа системы оплаты труда госслужащих. Она предусматривает, во-первых, сокращения в рядах чиновников (планировалось сократить не менее 20 тысяч человек), а во-вторых, стандартизацию типовых должностей и "прозрачные" условия оплаты труда.

Задумка была в том, чтобы оставить на госслужбе самых эффективных работников, и уже им повысить зарплаты.

В январе многие чиновники начали жаловаться, что у них массово снимают премии и часть надбавок за эффективность труда. Это было одним из условий реформы, так как ранее премии и надбавки составляли в структуре доходов госслужашщих до 60-70% и больше. И, якобы, для руководителей это стало рычагом давления на подчиненных.

В этом году "зарплатную пирамиду" должны были перевернуть: 70% - оклад и доплаты за ранг и выслугу и только 30% - премии.

Все должности госслужбы должны были классифицировать (установить грейды), прописав обязанности, уровень ответственности и уровень окладов (на сегодня этот процесс еще идет).

Также в Национальном агентстве по госслужбе дали разъяснения, что в тех госорганах, которые уже закончили классификацию должностей, заработная плата служащего состоит из таких частей:

должностной оклад (он стартует с минимальной зарплаты, ранее было 2 прожиточных минимума или 5400 гривен в 2023 году);

Надбавки за выслугу лет (2% за каждый отработанный год). То есть, чиновник со стажем на госслужбе 10 лет, получает плюс 20% к зарплате, 20 лет- плюс 40%;

Надбавки за ранг госслужащего;

Премии (в случае назначения).

Также есть пояснения по доплатам. К примеру, за дополнительную нагрузку можно рассчитывать на доплату в размере 50% от должностного оклада, такие же "ставки" по доплатам за интенсивность труда, за научную степень могут доплатить 10%, на решение социально бытовых вопросов - разово выдать до 100% средней зарплаты, такая же сумма - на оздоровление и т.д.

Что, в итоге, изменилось?

Как заявила в одном из интервью глава Нацагентства по госслужбе Наталия Алюшина, 54% из более 22,6 тысяч опрошенных чиновников заявили, что зарплаты у них выросли, еще 16% констатировали, что их доходы не изменились, а 31% заявили о снижении размера выплат.

При этом основная часть зарплаты (должностной оклад, надбавки за ранг и выслугу лет) увеличились на 88%.

Что касается сокращений, то они были минимальными: по итогам второго квартала этого года в структуре госслужбы насчитывается порядка 199 тысяч должностей, что на 8,2 тысячи меньше, чем в первом квартале. С начала года назначено на разные должности около 18 тысяч человек, а уволено - порядка 19 тысяч. То есть, как видно, о сокращениях 20 тысяч чиновников пока речь не идет.

Олег Пендзин говорит, что в большинстве госорганов существует резерв вакансий, которые никем не заняты, но и не идут под сокращение. И именно из этих средств чиновникам выплачивают премии.

"Если, к примеру, штат - 100 человек, а фактически работает 70 человек, то неиспользованные на зарплаты средства идут затем на премии. Особенно большие выплаты под конец года, когда нужно потратить зарплатный фонд, расписанный на календарный год. Его, как правило, выбирают именно премиями", - пояснил Пендзин. Причем, ограничения по премиям - не больше 30% в структуре доходов, действуют далеко не во всех министерствах и ведомостях. Во многих, как выяснила "Страна", продолжают начислять премии в размере 70-80% от окладов.

"На старте реформы премии вообще срезали, а затем постепенно начали возвращать и увеличивать размер. Сейчас, как и ранее, могут начислить премию даже в размере 100% от оклада. По этой причине, кстати, далеко не все госорганы спешат завершать классификацию должностей и полностью переходить на выплаты по-новому. Висят в неком "переходном периоде", где доплаты уже могут быть по новым нормам, а премии- еще по старым. И за счет этого получается неплохая прибавка", - рассказал нам специалист одного из министерств.

Из всего этого в итоге складываются рекордные зарплаты на госслужбе.

"В сентябре руководство НКРЭ получило по 288 тысяч, НАЗК, которое "не заметило" новое имущество у главы Хмельницкой МСЭК Крупы, - 254 тысячи, Счетной палаты - 205 тысяч. Это среднее зарплата у руководящего звена, то есть, есть и те, кто получил еще больше. При этом военные на нуле, даже если они весь месяц выполняли боевое задание, могут рассчитывать, максимум, на 130 тысяч", — говорит нардеп Алексей Гончаренко.