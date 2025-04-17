Директор Агентства оборонных закупок (АОЗ) Арсен Жумадилов уволил Артема Сытника с должности своего заместителя.

Об этом сообщается в ответе Жумадилов на запрос Центра противодействия коррупции.

Как сказано в документе, Сытник был уволен еще 10 апреля по причине "сокращения численности и штата работников".

"Сытник Артем Сергеевич уволен с должности 10.04.2025 в связи с сокращением численности и штата работников п. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины (приказ от 14.03.2025 г. No159-К)", – отметил Жумадилов в ответе.

В ЦПК считают, что такие кадровые изменения в АОЗ могут разрушить систему внутреннего взаимоконтроля, которая помогала агентству покупать оружие напрямую у производителей или поставщиков первого звена, без так называемых прокладок.

Напомним, Сытник работал в АОЗ с лета прошлого года. До этого (до 2022 года) он занимал должность главы НАБУ, после чего был заместителем главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, отвечая за взаимодействие с правоохранительными органами, финансовый контроль, проведение специальных проверок, предотвращение конфликта интересов и т.п.

Ранее мы рассказывали о том, как Сытник, НАБУ, Демпартия США и американское посольство в Киеве пытались помешать Дональду Трампу стать президентом Соединенных Штатов.