Скандал вокруг вице-премьера Алексея Чернышова раскручивается все сильнее.



На этой неделе были задержаны и взяты под стражу его близкие соратники по коррупционному делу о получении взятки от застройщика в виде квартиры. В материалах дела, которые зачитывались прокурорами САП в суде, прямо говорится о причастности к этому Чернышова, который, по версии следствия, и является центральной фигурой всей схемы.



Сам Чернышов находится за границей, в Киеве с тех пор не появлялся. По словам премьера Дениса Шмыгаля, срок его командировки заканчивается в конце этой неделе. Но вернется ли он в Украину – вопрос открытый. По данным "Страны", свою семью он за границу уже вывез. А вчера его видели в Вене.



Скандал привлек большое общественное внимание своей сюреалистичностью – получается, что вице-премьер и министр по национальному единству, главная задача которого – способствовать возвращению украинцев домой, сам сбежал за границу.



И для власти это крайне неприятный момент, который усугубляется тем, что Чернышов считается одним из самых близких к Зеленскому чиновников. Он присутствовал на его днях рождениях, их жены давно дружат друг с другом.



Правда, уже появилась версия, что активизация дела против Чернышова является следствием обострением борьбы внутри окружения президента между его ближайшими соратниками – главой Офиса президента Андреем Ермаком и бизнес-партнером Зеленского по "Кварталу 95" Тимуром Миндичем, человеком которого считается Чернышов. Также есть версия, что таким образом Чернышова пытаются исключить из кандидатов на должность премьер-министра на фоне слухов о скорой смене правительства.



Однако, источники "Страны", близкие к Банковой, эти версии опровергли.



"Нет никаких серьезных противоречий между Ермаком и Миндичем. Они близкие партнеры по системной коррупции и находятся в одной связке. Миндич не лезет в политические вопросы, а потому, в отличие от Арахамии, Ермака никак не раздражает. Также Чернышов уже давно не является кандидатом на должность премьер-министра. В том числе и из-за коррупционного дела против него. Кандидат на смену Шмыгаля, если она вообще состоится, только один – Юлия Свириденко, человек Ермака", - говорит источник.



При этом, однако, кампания против Миндича действительно имеет место. За последний месяц появилось сразу несколько публикаций о причастности его к коррупционным схемам. В частности, к воровству на фортификациях. Кроме того, в начале июня был арестован по коррупционному делу вокруг "Харьковоблэнерго" его родственник Леонид Миндич.



Однако, атака идет не только против Чернышова и Миндича. В западных СМИ стали все чаще появляться статьи с жесткой критикой в адрес Ермака. Например – недавняя статья в Politico.



Она очень примечательна тем, что направлена на полное нивелирование одной из главных функций Ермака – переговорщика с США. Смысл статьи в том, что с Ермаком никто в Вашингтоне говорить не хочет. Также из нее следует, что его стратегическая миссия, с которой он в начале июня ездил в Вашингтон (добиться ужесточения санкций против РФ и продолжений поставок оружия) полностью провалена.



При этом, Ермак – центр системы управления государству. И удар по нему – это удар непосредственно по Зеленскому.



Это же верно и по Миндичу. Последний менее известен широкой общественности, но также играет огромную роль. Как считается в бизнес-кругах – он теневой куратор различных схем по управлению бюджетными потоками, госпредпредприятиями и освоением их средств. Иногда его называют "кошельком президента".



То есть, сейчас идет одновременный удар по двум ключевым людям в окружении Зеленского.

Кто его наносит?

Для ответа на этот вопрос стоит вернуться в 2023 год.

Тогда администрация Джо Байдена начала задумываться над тем, чтоб ограничить слишком уж расширившийся контроль Зеленского над процессами в Украине, чтоб тот не чувствовал себя повновластным хозяином, "украинским Путиным".

Главным инструментом для этого у американцев были патронирумые ими антикоррупционные органы (НАБУ-САП-ВАКС-НАПК) и действующий в связке с западными структурами пул грантовых активистов, СМИ и политиков. В последнем Зеленского никогда не любили и с 2023 года активно продвигали на Западе тезис, что "Зеленский герой и молодец, спас страну в начале войны, но для дальнейшего пути Украины в Европу и для построения эффективной госсистемы он слишком авторитарен и коррумпирован. А потому, как минимум, нужно почистить его команду, а то и вовсе поменять". Тогда в качестве целей атаки и были выбраны ключевые люди в окружении Зеленского. В первую очередь Ермак. Но не только. Например, "квартирное" дело против Чернышова появилось как раз в конце 2023 года.



В качестве альтернативы Зеленскому тогда рассматривался главком ВСУ Залужный. Также активисты и американское посольство установило тесный контакт с вице-премьером Кубраковым, который все в большей степени начал работать с западными структурами через головы Зеленского и Ермака.



На Банковой угрозу оценили сразу. Залужный был отправлен в отставку и сослан в "посольскую" ссылку в Лондон. Кубраков и ряд других чиновников, которые, с точки зрения ОП, слишком сблизились с американцами, также уволили. По поводу этого у Зеленского возник конфликт с послом США Бриджит Бринк из-за чего президент Украины даже требовал от Блинкена ее уволить.



Также Банковая реализовала комплекс мер по усилению влияния на антикоррупционные органы – НАБУ и САП, в значительной степени подчинив их своим задачам.



После победы Трампа, ориентированные на Демпартию США украинские активисты, СМИ и политики оказались в тяжелом положении, фактически лишившись своей основной "крыши", а вскоре и финансирования – после остановки программ USAID.



Этим немедленно воспользовалась Банковая.

Знаковым моментом стало увольнение главы Агентства оборонных закупок Марины Безруковой, которую поддерживали западные посольства и грантовые активисты. Последние грозили за это Умерову, Ермаку и Зеленскому жесточайшами карами, однако ничего не произошло. У Трампа на увольнение вообще не обратили никакого внимания.

На самих активистов также усилилось давление – часть начали перекупать, против других заводить уголовные дела или же выписывать повестки на мобилизацию.



Обострение во внутриполитической жизни вызвал публичный конфликт Зеленского с Трампом, после чего американцы остановили военную помощь. Но ситуация была быстро урегулирована – Зеленский покаялся и согласился на прекращение огня по линии фронта, как того требовал Трамп. Кроме того, в плане украинского общественного мнения он смог повернуть скандал в свою пользу, укрепив рейтинг как "защитник национальных интересов".



Однако с мая ситуация для него начала вновь ухудшаться. Связано это было с провалом плана Зеленского и европейцев по "принуждению Путина к миру" - через ультиматум с требованием прекратить огонь и введением в случае отказа жестких санкций. Трамп в этом участвовать отказался и теперь вообще непонятно – будет ли США еще поддерживать Украину, давать ей оружие и какие вообще будут отношения Зеленского с Трампом (американские СМИ пишут, что президент Украины вызывает у хозяина Белого дома сильное раздражение). Это наложилось на тяжелую ситуацию на фронте, заход россиян в Сумскую область, выход на границы Днепропетровской, на скандалы с коррупцией, в том числе и на строительстве фортификаций.



И, в целом, в украинской элите возникло ощущение непонимания дальнейшего пути и стратегии, что начало порождать сомнения в прочности позиций Зеленского и в адекватности его действий сложившейся обстановке.



Как мы уже писали, на этом фоне наметилось два тревожных для Зеленского политических тренда.

Первый из них – продвижение в информпространстве тезиса, что нынешний президент неэффективный, коррумпированный правитель, который не способен выполнить работу по подготовке Украины – общества, армии и госаппарата - к длительной войне на истощение, а потому он должен уйти и уступить место более адекватной для задач сурового времени фигуре. Либо, как вариант, почистить свое окружение от "ермаков" и "миндичей", дав дорогу "профессионалам и патриотам".

Помимо прочих данную линию активно отрабатывает и описанная выше "грантовая" тусовка. Несмотря на свое ослабление она сохраняет связи с европейскими структурами и западными СМИ, влияние на медиа в Украине.



"Опасность для Зеленского в том, что они пытаются привить эти идеи и военным, окучивая, в частности, Билецкого, Драпатого и ряд других командиров, фактически пытаясь создать внутриармейскую оппозицию. Задача – вывести данных командиров на ключевые должности в ВСУ. Что грозит Банковой потерей контроля над армией", - говорит источник в военной среде.



Второй тренд, который активно продвигается оппозиционными политиками за границей и непублично начинает обсуждаться и внутри Украины - тема о том, что Зеленский является "главным препятствием для завершения войны". И "если сменить президента, то с Путиным можно будет договориться о хороших условиях. Да еще и с Трампом сохранить отношения".



На этом фоне и грянул скандал с Чернышовым, который активно раскручивается грантовой средой. В частности, СМИ Томаша Фиалы.



"За последние пару лет Офис президента сумел получить влияние на НАБУ через его главу Кривоноса и на САП через заместителей ее руководителя. Однако контроль этот не полный. Часть детективов продолжает в большей степени ориентироваться на западные и грантовые структуры, чем на Банковую. Что и стало причиной ситуации с Чернышовым. Дело Чернышова родилось из дела Кубракова. В конце 2023 года вице-премьер Кубраков заявил, что ему пытался дать взятку застройщик Сергей Копистира. Он был задержан детективами НАБУ. После чего они начали отрабатывать прочую деятельность Копипастры и вышли на историю с квартирами для Чернышова. Так как это вписывалось в установку от западных структур по поиску компромата на окружение Зеленского за историю ухватились и начали раскручивать. Еще в феврале 2024 года должны были быть проведены обыски у Чернышова, который тогда был главой НАК "Нафтогаз". Но он смог их остановить через Кривоноса. Дело затормозилось на год и было реанимировано совсем недавно. Это совпало с раскруткой ряда дел против Миндича. То есть, можно говорить о комплексной отработке данной группы", - говорит "Стране" источник в антикоррупционных органах.



Дальнейшее развитие событий во-многом зависит от того, чем является нынешний накат на Чернышова, Миндича и Ермака.



По этому поводу в политических кругах есть две версии.



Первая, которая распространена в окружении Зеленского, исходит из того, что все происходящее – попытка грантовых кругов вернуть свой вес и влияние на процессы, а также результат активности ряда враждебных Ермаку групп внутри власти. В частности, есть версия, что к упомянутой выше антиермаковской статье в Politico приложил руку его главный конкурент в окружении Зеленского Давид Арахамия, который сам претендует на роль ключевого контактера с Вашингтоном и потому пытается сбить с этой позиции главу ОП (подробно о конфликте Ермака и Арахамии мы писали здесь).



Если эта версия верна, то Зеленский может довольно быстро купировать скандал. И либо уволить Чернышова, оставив за границей, либо вернуть его в Украину и заставить отстаивать свою позицию, отрицая вину, при этом, параллельно, пытаясь развалить дело. Также в данном случае возможны и более резкие движения – роспуск НАБУ или санкции СНБО против Фиалы, медиа которого и раскрутили скандал. Расчет на то, что Трамп традиционно это проигнорирует, а Европа не посмеет предпринять жесткие меры против лидера воюющей Украины.

Вторая версия для Банковой хуже и гласит, что происходящее – часть начатой Трампом (и, возможно, даже европейцами) кампании по давлению на Зеленского. Цели называются разными – от чистки окружения президента Украины от ключевых фигур и завода туда более управляемых Западом лиц до побуждения Киева к принятию условий мирного соглашения с РФ, которые он принимать не хочет, или даже принуждения к уходу Зеленского со своего поста. В таком случае, все происходящее – только начало и далее могут быть еще более серьезные меры воздействия. Вплоть до открытия уголовных дел в США и введения санкций.



Правда, даже в такой ситуации у Зеленского все еще есть возможность отбиться. С учетом того, что Трамп сейчас в большей степени сконцентрирован на ближневосточных вопросах и Украина постепенно отходит на второй план в списке его приоритетов, а с европейцами президент сохраняет тесные связи. Внутриполитические процессы и силовые структуры Банковая по-прежнему плотно контролирует.



Однако, если положение на фронте резко ухудшиться, то удержать ситуацию под контролем для Зеленского будет гораздо сложнее.



"Есть те, кто считает, что Украине для войны с Россией нужен другой лидер. Есть те, кто считает, что Украине для заключения мира с Россией на приемлемых условиях нужен другой лидер. Голоса и тех и других пока не сказываются сильно на ситуации внутри страны. У Зеленского и его аппарата достаточно сил, чтоб их заглушить. И даже выдержать давление США, если оно не будет синхронизировано с давлением Европы. Но если начнут нарастать проблемы на фронте, то брожение внутри страны может усилиться радикально. И в элитах, и в обществе, и в армии. Клич "Акела промахнулся" в таком случае могут подхватить многие", - говорит источник в политических кругах.