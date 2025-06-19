Глава Офиса президента Андрей Ермак вызвал массу негатива во время своего недавнего визита в Вашингтон. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на более чем десяток источников.

В американской столице Андрея Ермака называют "редким случаем консенсуса": и среди демократов, и среди республиканцев накопилось недовольство его поведением. После своего визита в Штаты Ермак воспринимается в Вашингтоне как "раздражающий обе партии" переговорщик.

"Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлен о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам - и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины", - пишет издание.

В статье говорится, что Ермак с трудом организовал встречи во время последнего визита в июне - поездка оказалась спонтанной и без четкой повестки. Встречу с госсекретарем Марко Рубио отменили в последний момент, глава аппарата Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака ждать, а затем тоже отменила встречу. Вице-президент Джей Ди Вэнс вовсе не ответил на запрос о встрече.

"Мы не поняли, зачем он приехал", - передает издание слова одного из собеседников.

Скептически настроены к Ермаку и в окружении Байдена. Там, несмотря на готовность работать ради поддержки Украины, неоднократно высказывались просьбы проводить встречи с Зеленским без Ермака. Этим просьбам украинская сторона следовать отказалась.

Один из американских экспертов назвал Ермака "экзистенциальной угрозой" для отношений между Украиной и США, другой отметил: "Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли".

Сам Ермак заявил, что "если другие считают вас "сложным" - так тому и быть. Я буду ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет моей стране и миссии моего президента". "У меня нет амбиций полностью понять, как работает американская политика - я пришел говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине", - добавил глава ОП в комментарии Politico.

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