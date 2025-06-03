Глава Офиса президента Андрей Ермак находится с визитом в США. Основная его задача - убедить Белый дом в том, что Россия своими условиями Меморандума срывает мирные переговоры, а потому нужно на нее надавить через ужесточение санкций, а также продолжить военную помощь Украине.

Россия же продвигает свою линию, пытаясь добиться того, чтоб Трамп как минимум не продолжал поддержку Украины и не вводил новые санкции, а как максимум - надавил на Киев с целью принятия части российских условий.

В связи с этим отметим несколько моментов.

Атаки Украины на аэродромы в воскресенье и сегодняшние атаки на Крымский мост должны, по замыслу Киева, помочь решить описанные выше задачи: убедить Трампа, что Украина не так слаба, как он думает, может наносить россиянам существенный ущерб, а потому для США имеет смысл и далее ее поддерживать на поле боя для улучшения переговорных позиций. Примечательно, что одной из целей визита Ермак обозначил переговоры по работе Инвестиционного фонда, созданного в рамках "сырьевой сделки". Не случайно, что вместе с главой ОП в Вашингтон полетела и министр экономики Свириденко, которая курировала подписание сделки. Этот вопрос связан с поставками оружия. Чтоб добиться согласия Трампа на утверждение новых пакетов военной помощи Украине (сейчас подходят к концу пакеты, утвержденные еще при Байдене, а новые пока не принимались) Киев предлагает схему оформления этих поставок в качестве взносов в Инвестиционный фонд (то есть, фактически бесплатно - при том, что сам Фонд непонятно когда начнёт полноценно функционировать в условиях продолжающейся войны). Причем недавно выяснилось, что правительство уже подписало два ключевых документа, необходимых для работы фонда - Договор об ограниченном партнерстве и устав Фонда. Однако Кабмин, в ответ на запрос депутатов, отказался их обнародовать, заявив, что документы носят конфиденциальный характер (хотя, как мы уже писали, именно там и прописана основная схема работы Фонда). То есть, Киев форсирует работу по сделке, чтоб убедить Вашингтона в ее рамках продолжить поставки оружия. Москва может попытаться использовать удар по российским аэродромам в своих интересах. Представив его как попытку Киева "втянуть Америку в третью мировую войну". Не исключено, что и возможный ответ РФ на атаку на аэродромы Кремль прорабатывает с учетом задачи убедить Трампа в этом тезисе, чтоб тот никакой новой поддержки Киеву не оказывал и 500% санкции против РФ не вводил. Кроме того, атакой на аэродромы Кремль может обосновать и жесткие условия, которые он выдвинул в меморандуме, если по этому поводу у Трампа возникнут вопросы.

Тезис "Украина втягивает Америку в Третью мировую войну" уже продвигается частью трампистов (например Бэнноном), но сам Трамп пока молчит.

Вероятно, он пока ещё не принял окончательного решения. С одной стороны, он демонстрирует желание как можно скорее переключить основное внимание и ресурсы США с войны в Украине на азиатско-тихоокеанское направление, что подразумевает, помимо прочего, и сворачивание помощи. С другой стороны - на него оказывается сильное давление (в том числе и внутри республиканской партии), чтоб он продолжил поддержку Киева и занял более жесткую позицию в отношении России.

Ближайшие недели могут стать решающими в определении окончательной позиции Трампа. И сейчас это один из ключевых вопросов, который определит дальнейший ход войны.