Глава Офиса президента Андрей Ермак, который находится в США, опубликовал фото с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

На фото (см. вверху) также спикер Верховной Рады Стефанчук, министр обороны Рустем Умеров, советник главы ОП Заривная и посол Украины в Штатах Маркарова.

"Важный разговор о фронте, оружии и победе Украины", – прокомментировал Ермак.

Ермак сообщил, что вместе со спикером Рады Стефанчуком провел встречу с сенаторами-республиканцами Роджером Викером, Джимом Ришем, Сьюзан Коллинз, Джонни Эрнстом, Джоном Туном и Марквейном Маллином.

Стороны обсудили дальнейшую оборонную и финансовую поддержку со стороны США. Ермак поблагодарил сенаторов за поддержку Украины со стороны Конгресса, которую высоко ценят в Украине.

Глава Офиса президента провел встречу с сопредседателем группы поддержки Украины в Сенате США и сенатором от Демократической партии Диком Дурбиным, а также сенаторами Джоном Тестером, Эми Клобучар и Майклом Беннетом.

Ранее Ермак встречался с новым спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Глава Офиса президента Украины считает, что без помощи США появится большой риск проиграть войну.