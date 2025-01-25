Между "башнями" Банковой новое обострение. В политических кругах ширятся слухи, что глава Офиса президента готовит отставку главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и уже начинается "зачистка" его людей в различных сферах. Например, в "налоговой".

Причем, по одной из версий слухов, обострение это началось на почве попыток Арахамии представить себя как более эффективного, чем Ермак, переговорщика с США и РФ по теме завершения войны.

"Я на контакте с Абрамовичем, у меня хорошие связи с республиканцами", - передает депутатская молва якобы сказанные главой фракции "Слуги народа" слова (Арахамия в 2022 году был руководителем украинской делегации на переговорах с Россией и, по данным СМИ, установил тогда контакт с предпринимателем Романом Абрамовичем, который был одним из посредников со стороны Кремля).

Впрочем, и без этого, противоречия между Арахамией и Ермаком имеются по широкому фронту.

Для общественности, которая обоих воспринимает как просто часть команды президента, противоречия эти, впрочем, мало заметны и еще менее понятны.

Однако в политической жизни страны, а, особенно, в аппаратных раскладах внутри власти, они играют огромную роль.

Как мы уже писали, в течение последних лет Ермак резко нарастил свое влияние, став де-факто фигурой номер один в окружении президента. Весной прошлого года он добился увольнения ряда своих влиятельных конкурентов. В частности, помощника и давнего друга Зеленского Сергей Шефира, заместителя главы Офиса президента Андрея Смирнова, секретаря СНБО Данилова и других.

Однако, последующие попытки Ермака расширить свое поле влияния, удалив оставшиеся еще ему не подконтрольные каналы коммуникации с президентом, не оказались успешными. Так, сорвалась его попытка уволить премьера Шмыгаля. Ничем пока не закончилась интрига и вокруг отстранения главы ГУР Буданова, с которым у главы ОП также давно уже напряженные отношения.

По данным "Страны", в обоих случаях ключевую роль в срыве планов Ермака сыграл Арахамия. Именно он стал "точкой сборки" и координатором всех антиермаковских сил во власти.

Поэтому то, что Ермак теперь решил по нему нанести удар совершенно логично с точки зрения главы ОП.

Однако осуществить этот проект будет непросто.

Главный "актив" Арахамии - поддержка значительной части фракция "Слуги народа", а также связи с другими депутатскими объединениями, при помощи которых главе СН удается собирать голоса под нужные Зеленскому законопроекты.

В последние годы Банковая откровенно "забила" на коммуникацию со своими депутатами, а если и общалась с ними, то в высокомерно-пренебрежительном тоне. На этом фоне внутри фракции и возросло влияние Арахамии, который, по долгу службы, с депутатами был на постоянном контакте, временами помогая решать их проблемы (в том числе, по слухам, и финансовые). При этом он сохранил и плотный контакт с Зеленским, что позволяет ему оказывать влияние на немало процессов в стране.

Поэтому "снос" Арахамии для Ермака будет сложной задачей, чреватой, при радикальном сценарии, потерей управляемости Радой. Однако, судя по всему, глава ОП ее попытается реализовать. Потому что ставки очень высоки. Уход Арахамии открывает дорогу к увольнению премьера и зачистке других представителей "антиермаковской" фракции во власти. Также Ермак избавится от потенциально опасного конкурента на внешнеполитическом треке.

Именно внешний фактор и может стать решающим в исходе этой борьбы. Арахамия, вполне вероятно, попытается активировать свои связи в Вашингтоне и в окружении Трампа, чтоб ослабить позиции Ермака (судя по сообщениям СМИ, кампания против него в США уже разворачивается). Но и глава ОП вряд ли будет сидеть сложа руки.

Подробности - в статье "Страны".

"Нет Арахамии - нет Шмыгаля"

Слухи о готовящейся отставке Арахамии начали распространятся вскоре после недавних перемен в налоговой.

СМИ писали, что замена главы Госналоговой службы на экс-руководителя Киевской ОВА Руслана Кравченко подорвало влияние на этот орган главы налогового комитета Гетманцева, который, по версии данных публикаций, являлся человеком Арахамии. Также писали о нарастающих противоречиях между премьером Шмыгалем (который ориентируется на Арахамию) и отвечающим за регионы вице-премьером Кулебой (он ориентируется на Ермака и его человеком является упомянутый выше Кравченко).

Кроме того, как утверждает издание "Зеркало недели", Арахамия сблизился и с главой СБУ Василием Малюком, чтоб "дружить" против Ермака.

По данным ЗН, Ермака это все сильно раздражает, и он готовит увольнение Арахамии, которое автоматически решит судьбу и Шмыгаля: "Нет Арахамии - нет Шмыгаля. Аксиома".

По мнению "Зеркало недели" "дни Арахамии сочтены". А на роль его "заменителя" в плане управления голосами в парламенте Банковая уже тестирует спикера Рады Руслана Стефанчука.

Разговоры о непростых отношениях между Арахамией и Ермаком идут не первый день.

Еще в начале 2023 года, на фоне публикаций о коррупции тогдашнего министра обороны Резникова (близкий к Ермаку), Арахамия собрал фракцию "Слуги народа", а затем объявил о принятом решении - заменить Резникова на близкого к самому Арахамии Буданову. Однако Ермак тогда эту инициативу зарубил на корню.

Далее была история с попыткой уволить премьера Шмыгаля летом прошлого года.

По словам источников во власти, глава ОП хотел сменить Шмыгаля на более лояльную первого вице-премьера-министра экономики Юлию Свириденко. Однако ничего не получилось, в том числе потому, что против Свириденко выступил Арахамия.

И это стало важным фактором.

Дело в том, что фракция СН только по формальной численности - 232 "штыка" - считается монобольшинством. На деле голосуют до примерно 200-х "слуг" (а то и меньше), которых еще надо организовать. Нужные голоса добираются в лояльных депутатских группах, а при случае и в оппозиционных фракциях и среди внефракционных депутатов. И договаривается об этом Арахамия. И, видимо, ОП в какой-то момент стало понятно, что, в том числе - из-за Арахамии, рокировку правительства не провести. Может просто не хватить голосов.

"Давид действительно приложился к тому, чтобы Свириденко была "сбита". Со Шмыгалем игра шла тоньше. С ним он вел себя, скорее, как личный коуч. Когда понял в какой-то момент, что можно положение Шмыгаля стабилизировать, подтолкнул к звонку президенту. И Владимира Александровича "накручивал", что ситуация с обещаниями перестановок в Кабмине далеко зашла, и надо, чтобы президент подумал о новых кандидатурах в министры. Но если бы тогда в ОП двигали бы на премьера не Свириденко, а Чернышова (вице-премьер-министр – министр национального единства - Ред.), то Давиду было бы сложнее добиться своего", - говорит источник, вхожий на Банковую.

Естественно, Ермаку это не понравилось.

Далее была история с попыткой заменить Буданова. В ней, Арахамия сыграл не столь внешне заметную роль (для увольнения главы ГУР согласия парламента не нужно), но также, по данным "Страны" не последнюю, став одним из тех лиц, которые убедили президента в нецелесообразности такого кадрового решения.

Источники "Страны" в руководстве фракции "Слуги народа" подтвердили, что отношения Арахамии и Ермака сильно обострились в последнее время. Правда, они отрицает версию СМИ, что это связано с перестановками в налоговой администрации. По их словам, информация о сильном влиянии Арахамии в секторе налогов и сборов "сильное преувеличение", также как и его "контроль над Гетманцевым".

Правда, в парламентских кругах есть и другая точка зрения.

"Есть версия, что перестановки в налоговой сфере, а также ряд громких задержаний депутатов, сделаны для того, чтобы пресечь потоки, наполняющие некий фонд, скажем так, стимулирования депутатской работы. Якобы этот ресурс во многом делает Арахамию настолько эффективным в парламенте. Если у лидера фракции начнутся в Раде проблемы, кто-то скажет, что вот оно, доказательство", - говорит источник в парламенте.

"Кнут" в руки не дается

Насколько вероятно смещение Арахамии с поста главы фракции или передаче его функции "кнута" Стефанчуку? Ряд депутатов от "Слуг народа", с которыми поговорила "Страна", в это не верят.

"В хоккей не играют фигуристы. Ни один человек, кроме Давида, не сможет управлять фракцией и даже ее половиной и тем более собирать голоса на стороне. И в смену премьера я тоже не верю. Формирование нового Кабмина даже в мирное время - непростая задача. А судя по интенсивности тональности общемировых процессов, сейчас уж точно не до этого. Есть риск ухудшить ситуацию в стране. И главное: зачем? Шмыгаль выполняет техническую работу по поддержании стабильности в государстве. Никаких плюсов в его замене на какую-то другую фигуру, которая тоже будет технической, нет", - говорит депутат.

Сомневается в замене Арахамии и другой нардеп, близкий к главе фракции.

"Сегодня он ищет консенсус, торгуясь с группами влияния и отдельными депутатами. Никто вот так прямо его не слушается, нужно найти подход. И кто может его заменить? Никто из слуг не сравнится с Давидом по КПД сбора голосов. Так что, все это сказки, что его могут снять. Обычно в таких случаях в ОП вспоминают, во что "выросла" история со снятием Разумкова (экс-спикер - Ред.), то думаю, что лучше перебесимся и не будем в это влезать", - говорит источник, близкий к Арахамии.

Разделяет скепсис по поводу увольнения Арахамии и политолог Владимир Фесенко.

"Не думаю, что Руслан Стефанчук согласится взять на себя еще и функцию "кнута". Даже если ему поручат, скорее, попытается переложить на кого-то. К тому же Стефанчук не настолько близок к президенту, а это важно на связей между ветвями власти. Если убрать Арахамию, есть риск потерять реальное провластное большинство в Раде", - комментирует Фесенко "Стране".

Вместе с тем, политолог Руслан Бортник говорит, что отстранение Арахамии может стать следствием даже не интриг, а кризисными явлениями во власти из-за смены внешнеполитической конъюнктуры. Рада станет еще менее послушной, многие группы будут наблюдать, как развивается ситуация с мирными переговорами.

"Виновным могут в ОП посчитать Арахамию, несмотря на его "заслуги". К тому же, его бэкграунд переговорщика позволяет ему самому подключиться к процессу урегулирования. И тут тоже, если что-то пойдет не так, как хотел бы в ОП, он может пострадать", - говорит политолог Руслан Бортник "Стране".

Собеседник, близкий к руководству фракции СН, считает, что ключевое значения для итога конфликта между Ермаком и Арахамией будет играть характер будущих отношений между Киевом и Вашингтоном.

"Судьба нас всех (во власти - Ред.) зависит не от внутренних процессов, а от внешних", - комментирует он.

Ермак является де-факто руководителем внешней политики Украины, а потому у него немало каналов коммуникаций с американцами. И он уже встречался и с представителями команды Трампа, хотя информация о впечатлениях соратников нового президента от общения с главой ОП была очень неоднозначная.

По данным СМИ, Арахамия также планирует поездки в Штаты "для проведения неформальных переговоров". Как говорят источники в окружении Арахамии, у него слоились тесные отношения с рядом влиятельных республиканцев.

В целом же они прогнозируют "значительные пертурбации" в Раде, если глава фракции "Слуги народа" будет смещен и отправлен в опалу.

В тоже время, источник в парламенте считает, что ситуация будет зависеть не от того сменят ли Арахамию, а от отношения к украинской власти Трампа, а также от того, закончится ли война и будут ли назначены выборы.

"Пока Зеленский президент и контролирует вертикаль власти никаких бунтов в Раде не будет. Вместо Арахамии просто поставят кого-то другого, чтоб он кнутом и пряником собирал голоса. Может, правда, после Арахамии больше будет кнута, чем пряника. Но по сути мало что изменится. А вот если Трамп даст вдруг четко понять, что Зеленскому нужно уходить или он должен убрать Ермака, тогда, конечно, роль руководителя фракции "Слуги народа" будет определяющей в вопросе сохранит ли Банковая влияние на Раду. В таком случае парламент может просто выйти из под контроля Офиса. Также начнутся бурные процессы, если закончится война и объявят выборы. Там тоже встанет вопрос на стороне какого кандидата будет играть руководство фракции. Но пока война идет и от Вашингтона никаких четких сигналов по Зеленскому и Ермаку не поступало, сделать парламент полностью неподконтрольным Банковой будет объективно трудно", - говорит источник.