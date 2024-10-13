Фракция "Слуги народа" в Верховной Раде готова полным составом пойти на фронт, но только после того как на фронт отправится фракция Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Об этом заявил глава фракции СН Давид Арахамия.

Вчера в комментариях под постом главы комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Верховной Рады Никиты Потураева развернулась дискуссия о том, оправдана ли облава ТЦК на концерте "Океана Эльзы".

Потураев, напомним, облаву поддержал. А сторонники Порошенко начали упрекать "слуг народа", что они провалили мобилизацию.

Блогер Сергей Марченко заявил, что правящая партия "полгода принимала закон о мобилизации и в итоге приняла неработающий закон. Вам бы не поддерживать что-либо или осуждать, а пойти всей фракцией на фронт, подать пример своим избирателям".

На это Арахамия заявил, что "мы готовы, сразу же после того, как ваши друзья из "Европейской солидарности" это сделают".

"Они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть – в Тик Токе можно и с другого места "работать", – написал Арахамия.

Напомним, в Украине прошли массовые облавы ТЦК по ресторанам и ночным клубам в разных городах страны.

Ранее источник, близкий к Минобороны Украины, назвал причины последних проверок ТЦК в публичных местах.