Если помощи от США не будет или она будет меньше обещанной, то мобилизовать нужно больше украинцев, заявил депутат Давид Арахамия.

"Если будет помощь меньше, нам надо больше будет мобилизовать людей. Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет и тогда вам надо меньше людей, потому что вы можете некоторые участки фронта закрывать условно оружием, и вам не надо столько людей", - заявил Арахамия.

Он допустил, что для финансирования подготовки и экипировки этих людей, будут изменены налоги.

Арахамия считает, что мобилизованы в итоге будут не полмиллиона украинцев, а меньше.

Говорит, выбора не мобилизовать нет, поскольку в действующих бригадах большой некомплект - местами до 40%. По его словам, это связано с ротацией, а не потерями.

Напомним, что о том, сколько людей может мобилизовать Украина, мы разбирали в отдельном материале.

Ранее мы писали, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об ужесточении мобилизации 6 марта.

Также мы писали о том, что Владимир Зеленский предлагает демобилизовать срочников своим отдельным указом.