Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект об ужесточении мобилизации 6 марта.

Такую предварительную информацию озвучил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что к законопроекту об ужесточении мобилизации депутаты подали уже более 2 тыс. правок. Сегодня, 21 февраля только завершится регистрация правок. Затем их будут рассматривать в комитете.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля. За - 243 голоса. Депутатам документ презентовал министр обороны Рустем Умеров.

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