В Украине изменили правила, по которым предприятия смогут получить право на бронирование сотрудников.

Об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Свыше половины военнообязанных работников, независимо от военно-учетной специальности, смогут забронировать предприятия, учреждения и организации, которые производят товары для военных, разрабатывают, модернизируют и ремонтируют военную и специальную технику и запчасти к ней, производят боеприпасы и другие продукты оборонного назначения.

Они должны соответствовать обоим критериям.

1. Быть на стадии выполнения контракта с госзаказчиком в сфере обороны или быть соисполнителем такого контракта.

2. Более 50% от общего объема производства – это товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

До половины работников смогут забронировать предприятия, работающие в сфере промышленности, самолетостроительной отрасли и в сфере космической деятельности, и соответствующие 3 из 5 критериев, приведенные на скриншоте.

Ранее мы писали, что Офис президента и инициативная группа в Верховной Раде имеют два разных подхода относительно критериев для экономического бронирования от мобилизации – либо это налоги с зарплаты не менее 30-35 тысяч гривен, либо 20 тысяч гривен доплаты за работника ежемесячно.