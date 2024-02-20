К законопроекту об ужесточении мобилизации депутаты подали уже более 1300 поправок, так что на этой неделе его вряд ли успеют рассмотреть во втором чтении.

Об этом сообщили члены комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз и Егор Чернев в комментарии "Суспильному".

По словам Ирины Фриз, 21 февраля только завершится регистрация правок. Затем их будут рассматривать в комитете.

"Свыше тысячи правок — это определенное время. Секретариат просто не в состоянии будет свести эту обширную таблицу даже за один день. Возможно, попробуют, тогда рассмотрение может начаться 23 или 24 февраля, но скорее всего это будет начиная с 26 февраля", - сказала депутат из "Евросолидарности" Фриз.

А "слуга народа" Чернев считает, что комитету понадобится неделя на рассмотрение правок.

"Завтра заканчивается день подачи поправок, только после этого председатель должен назначить заседание комитета по рассмотрению поправок. Я не скажу сейчас, какая там точная цифра, но точно более 1300, поэтому это займет, я думаю, неделю, не меньше, в комитете. И только после этого можно будет говорить о том, чтобы его выносить в зал. 1300 правок, их нужно рассматривать каждую одну за другой, группировать, понимать, что будет меняться", - сказал он.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что рассмотрение закона об ужесточении мобилизации во втором чтении состоится, скорее всего, в начале марта.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении 7 февраля.