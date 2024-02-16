Всех совершеннолетних украинцев, независимо от пола, нужно сделать военнообязанными.

Об этом заявил командир батальона беспилотников "Ахиллес" Юрий Федоренко.

"Надо было бы предусмотреть в государственном бюджете значительное финансирование, оценить способности, возможности наших учебных центров, выйти и принять волевое решение, что с сегодняшнего дня у нас все, кто совершеннолетние, автоматически становятся военнообязанными, несмотря на пол. Это не значит, что все будут воевать. Нет, работать нужно также в тылу, экономику нужно поддерживать", - заявил Федоренко.

Он предлагает сделать военное образование вторым обязательным. Считает, что тогда потери людей и территорий были бы меньшими.

А также выступил против демобилизации военных через 36 месяцев службы.

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Война в Украине идет уже 723-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 февраля 2024 года в обновляемом онлайне.

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