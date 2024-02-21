Одесский горсовет призывает Верховную Раду отменить норму о демобилизации через 36 месяцев по решению Ставки в законопроекте об ужесточении мобилизации. За такое обращение к парламенту проголосовали 43 местных депутата.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"Четкие сроки демобилизации очень важно. Да еще важнее, чтобы эти сроки соблюдались. Ставка после 36 месяцев службы недопустима. Это дорога в один конец", - заявил Гончаренко.

При этом нардеп подчеркивает, что военные не должны думать вернуться они домой или нет, должна быть четкая структура.

Напомним, отдельные депутаты Рады при обсуждении также критиковали эту норму, называя ее "ложью". Она по факту дает право не проводить демобилизацию вовсе.

К тому же важно помнить, что Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации.

Накануне сообщалось, что в законопроект об ужесточении мобилизации внесли более 1300 поправок.

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