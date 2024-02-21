ГБР завершило расследование по "беспрецедентно масштабной" схеме уклонения от мобилизации в ТЦК Киева и области, которую накрыли в конце 2023 года.

Об этом сообщили в ГБР.

"Организовал схему бывший начальник Киевского областного военкомата, вышедший на пенсию, но сохранивший связи. Под его контролем другие участники преступной организации вносили заведомо недостоверные данные в справки ВЛК и военно-учетные документы о снятии мужчин с учета из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья" - говорится в сообщении.

Призывников за взятки в 6-10 тыс. долл. списывали по состоянию здоровья и давали советы, как пересечь границу.

Экс-начальник приобщил к сделкам своего сына и бывшую жену, которые также получили подозрение.

Другие участники схемы получили подозрения ранее.

Ранее в Тернополе сторонник "народовластия" выписывал поддельные военные билеты для уклонения от мобилизации.

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