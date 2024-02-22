Зеленский предлагает демобилизовать срочников своим отдельным указом
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников.
Об этом сообщается на сайте парламенте.
В документе не указано никаких сроков демобилизации. Говорится только, что она будет происходить по указу президента.
Речь о тех военных, которые служили срочную службу к началу вторжения и которых оставили после этого служить бессрочно, что вызвало протесты и самих бойцов, и их родственников.
Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что законопроект могут рассмотреть уже завтра.
Что касается демобилизации мобилизованных на фронт, то в текущей редакции законопроекта предлагается провести ее через 36 месяцев по решению Ставки. Многие посчитали, что это позволит не проводить демобилизацию вообще.
Накануне Одесский горсовет призвал Верховную Раду отменить норму о демобилизации через 36 месяцев по решению Ставки в законопроекте об ужесточении мобилизации. За такое обращение к парламенту проголосовали 43 местных депутата.
Мы анализировали в отдельном материале, демобилизуют ли украинских военных до конца войны.