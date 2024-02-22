В украинских СМИ появились расчеты властей относительно числа мужчин подлежащих мобилизации по новому законопроекту.

Если считать по владельцам ИНН, то среди них 11,1 миллиона мужчин возрастом от 25 до 60 лет. Но более миллиона из них уже служат в разных военных и силовых структурах.

При этом из оставшихся десяти миллионов нужно больше половины вычеркнуть. Около трех миллионов мужчин остались на захваченных территориях, еще миллион - за границей. Полтора миллиона - инвалиды разных групп.

То есть, остается около 4,5 миллионов потенциальных военнообязанных. Из них, по расчетам группы нардепа Дмитрия Наталухи ("Слуга народа") 2,8 миллиона официально трудоустроены, а еще почти 600 тысяч - это физлица-предприниматели (ФОПы).

И еще 950 тысяч мужчин "просто есть" - они нигде не числятся и не платят никаких налогов.

Но и всех этих людей нельзя будет мобилизовать. На Банковой неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата (в среднем 80 тысяч грн в месяц) потребует брони для 4-5 человек, которые будут платить налоги на армию.

То есть, чтобы мобилизовать полмиллиона человек - такую цифру со ссылкой на военных озвучивал Зеленский - нужно будет забронировать от мобилизации еще два миллиона.

Судя по количеству тех военнообязанных мужчин, кто реально платит налоги - 3,4 миллиона - теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто никаких налогов не платит.

Однако цифра в 950 тысяч очень условна. Тут могут быть и люди, которые, например, уехали из Украины нелегально. Кроме того, людей, которые нигде не работают, в принципе очень трудно найти для доставки в военкомат - они могут просто прятаться по домам.

Поэтому для военкомов проще проводить мобилизацию среди работающих, раздавая повестки через руководство предприятия. Но бизнес уже бьет во все колокола, так как мобилизация создает огромный дефицит рабочей силы (в том числе и потому, что люди боятся официально трудоустраиваться). И если будет еще призыв сотен тысяч работающих, то значительная часть экономики может просто остановиться.