Если новый закон о мобилизации будет принят в текущем виде, еще больше украинцев может попытаться уехать за границу.

Такое мнение высказал украинский социолог Владимир Артюх из Оксфордского университета в комментарии изданию Der Spiegel.

"Многие мужчины захотят скрыться или покинуть страну любой ценой", – заявил Артюх.

"Таким образом, закон будет иметь обратный эффект – бегство вместо мобилизации для службы в вооружённых силах", – пишет издание.

Виталий Шевчук – один из украинцев, находящихся в Германии – заявил, что не считает предательством нежелание мужчин воевать.

"Виталий Шевчук видит "настоящее предательство" в другом. Оно, по его мнению, заключается в том, чтобы продолжать посылать людей в зону конфликта, зная, что завтра они могут погибнуть.

По его словам, если у Украины и был шанс противостоять РФ, то сейчас он уже упущен.

"Это как подросток, выходящий на ринг против Майка Тайсона", – пояснил Шевчук.

Издание также напоминает об инициативе немецкого политика от Христианско-демократического союза Родериха Кизеветтера отменить пособия для мужчин мобилизационного возраста, чтобы вынудить их вернуться в Украину.

"Киев оказывает давление на власти стран ЕС, чтобы создать правила для их возвращения (что Банковая отрицает)", – пишет Der Spiegel.

Однако опрошенные изданием украинцы, живущие в Германии, заявили, что не вернуться в Украину пока идёт война ни при каких обстоятельствах.

Ранее стало известно, что украинские мужчины в Германии не в восторге от ужесточения мобилизации.

Как мы сообщали, ммущество мужчин, уехавших за границу, может быть арестовано, а счета заблокированы.