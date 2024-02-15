В сети разгорелся скандал. На этот раз из-за поездки известного шоумена и волонтера Сергея Притулы в Канаду.

Все началось с того, что он опубликовал у себя в Instagram фото и сообщил, что находится Торонто.

"Торонто, до встречи! Поработаем, господа!", — написал он.

В комментариях под этим постом у него спросили, как ему удалось выехать из Украины.

В ответ Притула решил пошутить.

"Сначала нужно переплыть Тису", — написал он.

Многих украинцев возмутила такого рода шутка. Пользователи соцсети начали писать в адрес Притулы гневные комментарии.

"Как он выехал. Су*а еще ходит видосики там снимает. Это просто сюр. Одним гнидам можно все, а другие — иди в окоп и не п*зди. Уроды вонючие".

"Сергей, я тоже хотел поехать в Торонто, но меня почему-то не выпустили. Не подскажете почему? Может, я уже крепостной?"

"Уклонист"

"Ну, конечно, это мы тут рабы сидим на привязи, а белые люди ездят свободно".

"А с Канады спутник видно?"

Ранее мы писали о том, что блогер Пренткович извинилась за мальдивский отдых своего парня, выехавшего из Украины под видом волонтера.

А также, что три бывших народных депутата выехали за границу под видом волонтеров.