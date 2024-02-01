Издание NGL media сообщило, что экс-советник Офиса президента Алексей Арестович уехал за границу пять месяцев назад на основании письма от ГУР и не вернулся.

По данным издания, Арестович выехал в Польшу 4 сентября прошлого года через пункт пропуска Краковец-Корчева.

В ГПСУ отказались предоставить официальную информацию об основаниях для выезда Арестовича, мотивируя это тем, что "информация о пересечении госграницы лицом касается его частной жизни".

ГУР в ответ заявило, что это фейк, и никаких документов для выезда за границу Арестовичу не выдавали.

"Главное управление разведки не предоставляло указанному лицу ни писем, ни каких-либо других документов для выезда за границу" - заявили в ГУР.

Напомним, что Арестович покинул Украину после конфликта с Зеленским. По данным "Страны", Арестович уже довольно длительное время находится за границей и в Украине не появляется. И именно с тех пор, как он покинул страну, его заявления стали намного более резкими.

Также Арестович рассказал, почему в начале вторжения РФ говорил об окончании войны через две-три недели.

"Знаменитые две-три недели родились из того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что через две-три недели будет встреча в Стамбуле, и она должна прекратить войну вообще. А потом встреча Зеленского и Путина. Все это было решено", - заявил он.