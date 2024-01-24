Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, почему в начале вторжения РФ говорил об окончании войны через две-три недели.

Об этом он сообщил в Нью-Йорке в интервью журналистке Анне Олицкой.

"Знаменитые две-три недели родились из того, что я был членом Стамбульской переговорной группы. Я знал, что через две-три недели будет встреча в Стамбуле, и она должна прекратить войну вообще. А потом встреча Зеленского и Путина. Все это было решено, существовал календарь. Я знал, что я говорил. То есть это не потому, что я успокаивал ложью. Я потом оговорился и сказал, что эта война будет до 2035 года. Я имею в виду не только российско-украинская, а серия войн в мире, где Украина будет так или иначе под влиянием этих войн или будет воевать. Я сказал тогда правду, но какая паника была. Тогда я спросил: "Так вам две-три недели или правда?". Хотя на самом деле и две-три недели были правдой, я точно знал календарь стамбульских встреч, все шло к примирению", - заявил Арестович.

Также он ответил на вопрос, когда вернется в Украину.

"У меня сейчас в Европе еще два проекта. Вот когда закрою их, тогда поеду в Украину снова. Уголовные дела меня не пугают. Меня могут мобилизовать, на фронт конечно пойду", - заявил он.

Ранее Арестович призвал Украину договариваться с Россией и отказаться от Запада.

Также он заявлял о том, что закончить войну в Украине можно только глобальными переговорами между Западом и Россией, которые установят новые правила игры в Европе.