Как минимум три бывших народных депутата выехали за границу под видом волонтеров в первый год российского вторжения.

Об этом говорится в расследовании журналистов NGL media.

6 июля 2022 года в Польшу уехал экс-нардеп Сергей Кацуба ("Партия регионов"). Его данные как водителя-перевозчика гуманитарных грузов в систему "Шлях" внесло Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры. Где он сейчас, неизвестно.

19 апреля 2022 года уехал Александр Третьяков ("Наша Украина"), внесенный в систему Львовской ОВА. Сама администрация это дважды отрицала, прежде чем признать.

27 июня 2022 уехал и больше не возвращался бывший депутат Александр Зац ("Партия регионов") , внесенный в базу львовской общественной организацией "Украинская национал-патриотическая молодежь". Она же просила помочь с выездом 47-летнему Зацу Херсонскую обладминистрацию.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что с начала 2023 года 2100 украинских чиновников пытались выехать за границу без законных оснований.

Накануне власти Херсонской области сообщили, что десять волонтеров не вернулись в Украину после поездки за границу.