В Украине открывается еще одна возможность для выезда мужчин призывного возраста за границу. Точнее, будет расширена уже действующая схема через систему "Шлях".



На недавнем заседании Кабмин своим постановлением №57 одобрил изменения в правила пересечения государственной границы для водителей грузового и пассажирского транспорта, которые выполняют длительные поездки. Согласно им, на каждую фуру теперь могут регистрировать на выезд по два водителя, а на автобус - по три. Сейчас "квоты" меньше - по одному водителю на каждый грузовик, и по два - на пассажирский автобус.



Нововведения инициировало Мининфраструктуры.



"Существуют обязательные международные требования, которые определяют необходимое количество водителей в зависимости от длительности и километража маршрута. Идет речь не только о потребностях в отдыхе для водителя и соблюдении норм труда, но и о безопасности, собственно, водителя и пассажиров. Если же такие нормы нарушаются, то это является основанием для штрафа контролирующих органов как в Украине, так и за границей", - заявили в Мининфраструктуры.

Новое постановление вступит в силу уже в ближайшие дни после официальной публикации.



Перевозчики уже давно просят разрешить регистрировать на выезд больше водителей. Недавно в Мининфраструктуры проходила отраслевая встреча, и, как рассказал глава Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игорь Житинский, участники "услышали друг друга". После чего появилось новое постановление Кабмина.



Нормы по количеству водителей действительно есть. Другое дело, что многие перевозчики и ранее их не соблюдали. К примеру, еще во времена карантина по ковиду, когда большинству украинцев границы с ЕС фактически закрыли, а водители оставались въездными, многие оформлялись "вторым водителем" на фуру, чтобы съездить в Европу. Стоила такая услуга порядка 300 евро. Водитель брал "платного" напарника, а после въезда в ЕС тот путешествовал дальше уже по своей программе.



Сейчас схема может возродиться, но уже в других условиях и по другому ценнику. Выезд через "Шлях" работает и сейчас, нужно платить порядка 5-6 тысяч долларов, но при этом систему активно мониторят и время от времени "закручивают гайки" - лишают самые "подозрительные" компании права оформлять через "Шлях" водителей и волонтеров.



Но с принятием нового постановления поле для маневра у перевозчиков существенно расширяется.



"У меня один водитель едет по работе, а другого я могу забронировать и отправить "вторым водителем". После пересечения границы никто не будет проверять, сколько людей сидит в кабине. В теории в Европе это контролируют, но до нововведения ездил один водитель и штрафами нас никто не засыпал. Поэтому "второй водитель" может спокойно выехать за границу и там остаться на какое-то время или даже навсегда", - рассказал "Стране" один из перевозчиков.

В то же время, по его словам, эта схема не будет слишком часто использоваться для продажи мест уклонистам, которые хотят выехать за границу на ПМЖ. Потому что для перевозчиков, в отличие от многих волонтерских и благотворительных фондов, продажа возможности выехать уклонистам за границу не является основным бизнесом. Все ж таки основной бизнес - это перевозки. И существует реальная вероятность потерять все разрешения на выезд через "Шлях", если будет много "невозвращенцев".

"Так рисковать никто не станет. Поэтому если кто и будет что-то продавать - то только возможность для временного выезда с обязательством вернуться в Украину обратно", - говорит перевозчик.