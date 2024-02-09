19-летний патрульный полицейский из города Лубны Полтавской области попытался сбежать из Украины, переплыв Тису.

Об этом в своём телеграм-канале сообщает уроженец Лубен, бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук со ссылкой на свои источники.

По его словам, перед побегом полицейский не вышел на службу, взяв больничный.

Мосийчик рассказал, что парня "выловили в реке в водолазном костюме с трубочкой" и посадили в местный изолятор временного содержания.

Бывший политик утверждает, что это информация закрытая, но в МВД из-за происшествия все уже "на ушах".

Попытку полицейского сбежать из Украины Мосийчук связывает с недавним инцидентом, когда днепровских полицейских за нежелание воевать отправили в штурмовую бригаду "Лють".

Мы сообщали о скандале с "Лютью" и писали, что полиция расформирует днепровских спецназовцев, возмущавшихся переводом в бригаду, и отправит их на фронт.

Незадолго до решения о расформировании в соцсетях распространились видео конфликта сотрудников спецподразделений Нацполиции с начальством в Днепропетровской области. Спецназовцы отказывались идти в отдельную штурмовую бригаду. При этом они были готовы идти на фронт, но только в составе своего подразделения.

Между тем недавно депутат из "Слуги народа" предложил украинцам, не желающим воевать, переплывать Тису и принимать другое гражданство.