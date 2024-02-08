В Днепре всех сотрудников спецназа, которые возмущались перспективой отправки на фронт в составе штурмовой бригады "Лють", все-таки в нее перевели, а их полк особого назначения решили расформировать.

Об этом сообщил заместитель главы полиции Александр Фацевич, его слова приводят соцсети Нацполиции.

На днях в соцсетях распространились видео конфликта с начальством сотрудников спецподразделений Нацполиции в Днепропетровской области, которые отказываются идти в штурмовую бригаду. Полицейские спецназовцы были готовы воевать, но только в составе своего подразделения.

Как сегодня сообщил Фацевич, с начала войны сотрудники различных полицейских служб, включая специальные подразделения, активно приняли участие в обороне и защите Украины, и назвал недовольство спецназовцев Днепра "единичным и недопустимым фактом".

"Те лица, полицейские, которые будут отказываться (от вступления в "Лють" - Ред.) - будут уволены с вручением повесток", - заявил Фацевич.

Полиция напомнила, что в 2023 году были приняты изменения в закон, позволившие полицейским особого назначения участвовать в боевых действиях.

"Полицейские особого назначения из разных регионов, как и полицейские других подразделений, в составе бригады "Лють", а также сводных отрядов ежедневно защищают Украину и остаются верными присяге на верность украинскому народу", - добавила Нацполиция.

В декабре глава Нацполиции Иван Выговский раскритиковал призывы мобилизовать 100 000 полицейских.

А в январе Выговский заявил, что мобилизация полицейских на фронт может ухудшить криминогенную ситуацию в Украине. По его словам, сейчас в полицию стараются набирать людей в возрасте 18-25 лет, которые ещё не подпадают под мобилизацию, чтобы не расходовать мобилизационный ресурс.