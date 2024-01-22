Мобилизация полицейских на фронт может ухудшить криминогенную ситуацию в Украине.

Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью изданию "РБК-Украина".

"Мы готовы к мобилизации, если будет принято такое решение, но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и "Лють", и объединённые отряды из всех областей. Если мы мобилизуем ещё полицейских, у нас возникнет проблема с комплектацией и это может сказаться на криминогенной ситуации", - сказал глава ведомства.

Выговский говорит, что сейчас в полицию стараются набирать людей в возрасте 18-25 лет, которые ещё не подпадают под мобилизацию, чтобы не расходовать "мобилизационный ресурс".

По имеющимся данным, сейчас в полиции служат 98 тысяч человек - как и до российского вторжения 2022 года.

Ранее Выговский заявил, что идея отправить на фронт 100 тысяч работников полиции нереализуема, поскольку примерно столько сейчас там и работает.

Также глава Нацполиции сообщил, что правоохранители не могут раздавать повестки самостоятельно, потому что их физически не хватит.