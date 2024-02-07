41-летний житель Харьковской области утонул в реке Прут, пытаясь нелегально попасть из Украины в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба на своей странице в Фейсбуке.

"Погибшего обнаружили 6 февраля румынские пограничники. Тело вынесло на берег напротив пограничного участка "Мамалыга" в Черновицкой области", - сообщает ГПСУ.

Ранее депутат "Слуги народа" предложил украинцам переплывать Тису и принимать другое гражданство чтобы избежать мобилизации.

"Если вы в Украине не готовы присоединиться к этой войне тем или иным другим способом, то нужно искать себе другую страну. Если вы не готовы взять на себя эту ответственность, то есть возможность переплыть Тису и искать себе другое гражданство", - заявил Кривошеев.

Мы также сообщали, что житель Николаевщины утонул в Тисе, пытаясь сбежать от пограничников во время попытки незаконно покинуть страну.

Пограничники заявили, что с начала полномасштабного вторжения РФ это уже четырнадцатый случай гибели нарушителя границы в водах Тисы. Ещё трое мужчин погибли в горах при попытке незаконно попасть в Румынию.