Сегодняшняя отставка правительства Дениса Шмыгаля и завтрашнее назначение нового правительства во главе с Юлией Свириденко может войти в историю как самая "ничего не меняющая" смена Кабмина в истории Украины.

Даже во времена, когда Украина была президентско-парламентской республикой (в 1996-2004 годах) отставки и назначения премьеров были эпохальными событиями с серьезными последствиями: отставка Лазаренко и назначение Пустовойтенко в 1997 году, назначение Ющенко в 1999 году, отставка Ющенко и назначение Кинаха в 2001 году, назначение Януковича в 2003 году. Чего уж говорить о смене правительства после политреформы 2004 года, когда Кабмин начал формировать парламент. Тогда каждая смена правительства приводила к тектоническим сдвигам. Большое значение для баланса между различными кланами во врасти имели и смены правительства после Майдана 2014 года. Даже отставка Кабмина Гончарука в 2020 году и замена его на Шмыгаля, хоть и осуществлялась в виде перемен внутри одной команды Зеленского, все ж таки знаменовала определенное изменение курса страны (подробно мы об этом мы писали здесь).

Нынешняя смена правительства в глобальных политических раскладах почти не имеет значения, так как никак курс государственной политики не меняет. Одних исполнителей воли Банковой поменяют на других. В связи с чем в парламенте часто вспоминают в последние дни известный анекдот про перестановки кроватей в борделе.

Впрочем, само по себе то, что изменение правительства (по Конституции это орган, имеющий даже большие полномочия, чем президент) ничего в стране не меняет, крайне показательно с точки зрения произошедших за последние годы перемен. Зеленский и Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, превратив и парламент, и Кабмин лишь в инструменты своей политики, почти полностью лишив их субъектности. Как бы подчеркивая это, Зеленский лично предложил Свириденко занять пост премьера, хотя по Конституции кандидатуру главы правительства подает парламентская коалиция, а президент лишь вносит ее на голосование в парламент.

Поэтому значение смена правительства имеет лишь с точки зрения сугубо внутриаппаратных раскладов.

Первое - усиление позиций Ермака, который получил полностью подконтрольного себе премьера. Шмыгаль старался поддерживать баланс отношений как с Ермаком, так и с его конкурентами во власти. В первую очередь с главой фракции "Слуги народа" Давидом Арахамией. Из-за стараний последнего снять Шмыгаля Офис не мог целый год. Но, в конце концов, Ермак ситуацию "передавил". Как говорят источники, близкие к Банковой, немалую роль в этом сыграло то, что Шмыгаль несколько раз проявил колебания, когда ему поручили выполнить "стремные" задачи. "Речь шла о согласовании санкций СНБО и о сырьевой сделке со Штатами. Шмыгаль им не противился, но чисто по-бюрократически пытался "соскользнуть" с темы, которую посчитал "стремной". Свириденко же взяла под козырек и все подписала. В том числе и сырьевую сделку, и до сих пор не обнародованные приложения к ней. Хотя за эту подпись, в перспективе, если власть поменяется, к ней могут быть очень серьезные вопросы. Поэтому в глазах Зеленского Свириденко смотрелась выигрышно и, в конце концов, президент согласился поставить ее премьером", - говорит источник.

Второе - судьба самого Шмыгаля. Его назначат на должность министра обороны вместо отправляемого послом в Штаты Умерова. "Министр обороны в нынешних раскладах внутри власти - это расстрельная должность. Он фунт, за спиной которого реальные решалы, назначенные с Банковой, распределяют бюджеты. Но именно на министра падают обвинения в коррупции, в плохой защите городов от дронов и проблемам с закупкой оружия и укреплениями на фронта. Поэтому то, что под "цугундер" решили подвести именно Шмыгаля, показывает, что на Банковой не питают к нему особой симпатий. И далеко не очевидно, что его будут в случае чего прикрывать как Резникова или назначат на какую-либо почетную должность, как Умерова", - говорит источник в правительстве.

Третье - если подтвердятся слухи, что нынешнего "цифрового" министра Михаила Федорова назначат первым вице-премьером, то это может означать для него ступеньку для дальнейшего, возможно значительного, карьерного взлета. Прежде всего это очевидный преемник для Свириденко на посту премьера, если ее Зеленский решит убрать. При том что отношения Федорова и Ермака довольно непростые. И, скорее всего, это найдет отражение и в отношениях между будущим премьером и ее первым замом. Более того, Федорова, как наиболее популярного и узнаваемого члена правительства, уже давно называют потенциальным "первым номером" в списке партии Зеленского на будущих выборах в парламент. Хотя последний момент в условиях продолжающейся войны пока можно вынести за скобки - предвыборные расклады сейчас не играют серьезной роли при принятии решений во власти.

Подробнее о том, почему и как в Украине хотят поменять правительство, читайте в статье "Страны".

Как в старом анекдоте

Процесс "перезагрузки" украинского правительства подходит к логическому финалу. В четверг, 17 июля, парламенту предложат проголосовать за кандидатуру нового премьер-министра Свириденко. Сегодня был отправлен в отставку Денис Шмыгаль. Таким образом завершится его премьерская карьера, начавшаяся в марте 2020 года. При этом он уже вошел в историю Украины как премьер, который дольше всего пробыл на своем посту.

Собеседники в фракциях СН и других партий и депутатских группах заверили "Страну", что голосов на все перестановки хватит.

В оппозиции говорят, что к коренным переменам в правительственной политике перестановки не приведут. Так как в Кабмине просто "переставят кровати" (отсылка к бородатому анекдоту про бордель).

Кадровый состав правительства действительно по большей части сохранится, если верить предварительным данным. Часть членов Кабмина либо останутся при должностях, либо получат повышение. По данным народного депутата от "Голоса" Ярослава Железняка, кроме Свириденко, до первого вице-премьера "подрастет" Михаил Федоров, сохранит должность вице-премьер по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба (еще одна креатура Ермака).

Минэнерго вместо Германа Галущенко может возглавить нынешний глава Минзащиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук. Самого Галущенко, как утверждает нардеп Железняк, хотят перебросить на Минюст, так как вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина возглавит представительство Украины при ЕС.

"У нее не очень хорошие отношения со Свириденко, так что ее непопадание в новый Кабмин понятно", - объясняет народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") со ссылкой на свои источники в Кабмине.

Добавим, что Гринчук в парламентских кулуарах считается человеком Галущенко, а тот близок сейчас к Ермаку.

Новым вице-премьером по евроинтеграции станет замминистра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как уже говорилось выше, послом в США станет Рустем Умеров. И на посольскую должность претендует глава Минкульта (и бывший одногруппник Ермака) Николай Точицкий. По словам нардепа Железняка, его видят постпредом Украины при Совете Европы.

Минэкономики, Министерство аграрной политики и продовольствия и Минэкологии объединят в Минресурсов, которое перейдет нынешнему первому заму Свириденко Алексею Соболеву. Глава Минагро Виталий Коваль возвращается на должность главы Фонда госимущества.

Алексей Немчинов уходит с поста министра Кабинета министров, его заменит, скорее всего, первый заместитель госсекретаря правительства Константин Марьевич.

Вместо Оксаны Жолнович, вероятно, во главе Минсоцполитики встанет ее первый зам Дарья Марчак или первый замминистра финансов Денис Улютин.

По данным Железняка, сохраняют должности глав МИД Андрей Сибига, Минспорта Матвей Бедный, Минфина Сергей Марченко, Минздрава Виктор Ляшко, Минветеранов Наталья Калмыкова.

Игорь Клименко остается руководить МВД и, вероятно, "вырастет" до вице-премьера.

По министру образования и науки Оксену Лисовому пока нет ясности. Прогноз гласит, что если его уволят, и.о.министра будет его зам Андрей Витренко. Он лидер фракции СН в Киевсовете, и есть версия, что если его поставят фактически руководить Минобразования, это будет награда за усердие в городском совете, где недавно мэр Киева Виталий Кличко лишился "своего" секретаря Владимира Бондаренко.

Впрочем, другие источники говорят, что Лисовой может сохранить свой пост.

Скандал с главой Министерства национального единства Алексеем Чернышовым также придет к своему логическому завершению: министра уволят, министерство (созданное, к слову, только в прошлом году) ликвидируют, а "нацииональным единством" поручат заниматься какому-то другому органу.



Михаил Федоров также готовится к более высокой должности. Фото: president.gov.ua

Федоров идет в союзники

Впрочем, главная новость в контексте перестановок в правительстве - помимо, конечно, взлета Свириденко - это поворот в судьбе самого премьера Шмыгаля. Судя по всему, он перейдет на работу в Минобороны, к которому присоединяют министерство стратегических отраслей промышленности, сейчас возглавляемое Германом Сметаниным. То есть Шмыгаль станет подчиненным своей нынешней подчиненной Свириденко, хотя, надо полагать, работать будет напрямую с ОП и ставкой Верховного главнокомандующего.

"Ермак, конечно, усилится после всех перестановок. Но в целом президент пришел к мнению, что пора показать какое-то обновление власти, причем новый премьер важен, так как простые люди зачастую никого, кроме него, не идентифицируют из правительства. Ситуация в стране непростая, кто знает, как будет дальше. Но мы говорим, что пока все перемены по нашему "графику", - утверждает собеседник, вхожий на Банковую.

Усиление же позиций Федорова, который, по предварительной информации, станет первым вице-премьером, может привести к новой серии интриг Ермака против него с целью ослабления. Глава ОП, как говорят в политических кругах, уже давно ревниво относится к сохраняющему прямую связь с Зеленским "цифровому" министру.

В оппозиции, однако, делают упор на то, что, несмотря на рокировки в Кабмине, принцип его работы не изменился.

"По сути, и премьером, и министром обороны, и, например, послом в США является один человек - Владимир Зеленский. Конкретная фигура исполнителя его воли не имеет принципиального значения. Главная реформа Кабмина была бы не сменой фамилий министров, а его автономизация, возвращение ему субъектности. А правительство как было, так и осталось департаментом при Офисе президента", - говорит народный депутат Алексей Гончаренко ("Евросолидарность") в разговоре со "Страной".