Восстановление и модернизация Украины, по оценкам украинской власти, будет стоить 1 триллион долларов на период в 14 лет

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме.

По его словам, Киев предлагает создать два фонда: на 540 млрд, наполненный за счет конфискованных российских активов, а также специального налога на экспорт российского сырья; и на 460 млрд за счет инвестиций европейского частного сектора в украинское производство.

"Определил также две стратегические задачи, стоящие перед нами: поддерживать и усиливать санкционное давление на Россию, а также обеспечить достаточное количество финансовых ресурсов, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии и связанным с ней вызовам", - сообщил премьер.

При этом он отметил, что на заседании обсудили "привлечение финансовой поддержки на 2026 и 2027 годы".

"Готовимся к разным сценариям", - пишет Шмыгаль.

Напомним, в следующем году ожидается дырка в бюджете на 19 млрд долл.

О том, что в украинском бюджете уже в этом году не хватает 400-500 миллиардов гривен мы писали в отдельном материале.