За прошедшую первую половину 2025 года Киев получил менее половины средств, заложенных в этом году на восстановление Украины.

Об этом заявила замминистра финансов Ольга Зыкова на форуме в Лондоне, сообщается на официальном сайте Министерства финансов.

Для неотложных задач по восстановлению в текущем году Украине требуется 17,3 миллиардов долларов. Но пока партнёры и госбюджет выделили на это дело менее половины – 7,4 миллиарда.

По словам Зыковой, общий объём потребностей на восстановление за ближайшие десять лет оценивается почти в 524 миллиардов долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич готов участвовать в восстановлении Украины, но отказался осуждать российскую агрессию.

Также в Польше говорили, что собираются много заработать на восстановлении Украины после войны.

Война в Украине продолжается 1214-й день. Последние новости с ключевыми событиями 21 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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