Система на восстановлении в США. Зеленский разъяснил ситуацию с ЗРК Patriot для Украины от Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль передал в США одну систему ПВО Patriot для восстановления, однако этот ЗРК еще не был предоставлен Украине.
Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.
По словам главы государства, системы Patriot из Израиля "на территории Украины еще не видели".
"Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила", - добавил президент.
Ранее посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что страна передала Киеву системы Patriot.
Однако позже в министерстве иностранных дел Израиля опровергли слова дипломата, заявив, что утверждение не соответствует действительности.
Между тем Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Погибли около 80 человек, среди них высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики. Тегеран атаковал в ответ.
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