Израиль отрицает, что передал Украине американский зенитный ракетный комплекс большого радиуса действия Patriot, о чем накануне заявил посол Украины в ближневосточной стране Михаил Бродский.

Опровержение дал МИД Израиля в ответ на запрос российских СМИ.

"Утверждение не соответствует действительности. Израиль не передавал системы Patriot Украине", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В то же время спикер украинского МИДа Георгий Тихий во время брифинга не стал ни опровергать, ни подтверждать передачу, но сказал, что Украина "приветствует сигналы Израиля о возможности и готовности оказания военной помощи".

Отметим, в интервью украинской журналистке Маричке Довбенко Бродский говорил, что Израиль "согласился передать" американские комплексы, которые были на его вооружении в 1090-х годах. То есть юридически это могла быть поставка США, а не Израиля.

Напомним, в начале мая газета The New York Times со ссылкой на четырех действующих и бывших американских чиновников написала, что Украина получит один ЗРК Patriot, базировавшийся в Израиле.