Украина испытывает растущую нехватку ЗРК Patriot, однако новая администрация Белого дома не проявляет желания их поставлять.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских и западных официальных лиц.

В статье говорится, что в 2023 и 2024 годах только Patriot показали относительную эффективность в перехвате российских баллистических ракет. Но с конца мая Украина не смогла обезвредить ни одной из таких ракет.

Один из европейских дипломатов в Киеве заявил, что американский производитель Raytheon пока только наращивает производство, начатое после 2022 года и США вынуждены сохранять часть ЗРК для собственной обороны на случай атак со стороны Ирана и других потенциальных противников.

При этом украинские официальные лица признают, что в Вашингтоне мыслят как бизнесмены: если что-то кому-то давать, то следует ожидать чего-то взамен. То есть американское оружие если и будет поставляться в Украину, то только за деньги. Предыдущая же администрация отправляла Patriot как военную помощь.

"Нам придётся адаптироваться. Мы понимаем, что в дар их никто больше не даст", - добавил источник в Киеве.

В настоящее время некоторые страны НАТО ведут переговоры о передаче Украине дополнительных комплексов Patriot из европейских запасов. Однако значительного прогресса в этом деле нет.

Напомним, президент США Дональд Трамп прокомментировал очередную атаку РФ на выходных, написав, что Владимир Путин сошел с ума, однако не обещал новых военных поставок.

А госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина просит у Вашингтона системы Patriot, которых у США нет.