Россия улучшила свои баллистические ракеты, поэтому системы Patriot стали хуже их сбивать. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сегодняшний ночной обстрел Киева.

Ракеты Искандер-М, которые атакуют по баллистической траектории, были значительно усовершенствованы и модернизированы

"Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Другое – полет баллистической ракеты по квазибаллистической траектории, когда ракета не летит по прямой, а совершает уже маневры", - рассказал он в эфире телемарафона.

При этом Игнат отметил, что в настоящее время западные партнеры уже работают над усовершенствованием систем ПВО для успешной защиты необходимой территории.

Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Украину 14-ю баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 250-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление вражеской атаки - Киев. В нескольких районах произошли пожары, пострадали 15 человек.