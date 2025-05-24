РФ улучшила свои баллистические ракеты, поэтому Patriot стали хуже их сбивать - Игнат
Россия улучшила свои баллистические ракеты, поэтому системы Patriot стали хуже их сбивать. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя сегодняшний ночной обстрел Киева.
Ракеты Искандер-М, которые атакуют по баллистической траектории, были значительно усовершенствованы и модернизированы
"Речь идет об отстреле радиолокационных ловушек, которые каждая ракета может отстреливать во время захода на цель. Другое – полет баллистической ракеты по квазибаллистической траектории, когда ракета не летит по прямой, а совершает уже маневры", - рассказал он в эфире телемарафона.
При этом Игнат отметил, что в настоящее время западные партнеры уже работают над усовершенствованием систем ПВО для успешной защиты необходимой территории.
Напомним, сегодня ночью россияне атаковали Украину 14-ю баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 250-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Основное направление вражеской атаки - Киев. В нескольких районах произошли пожары, пострадали 15 человек.