Сегодня ночью Киев подвергся массированный атаке российских ракет и "Шахедов". В нескольких районах произошли пожары, пострадали 15 человек.

Об этом сообщает ГСЧС и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой", - написал Ткаченко.

В Соломенском районе в жилой пятиэтажке загорелись квартиры на 4 и 5 этажах. Семь человек пострадали от возгорания в многоэтажке.

В Оболонском районе в девятиэтажном доме загорелись балконы на четырех этажах. Прилет обломков был по торговому центру.

"Сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на данный момент по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара.

Наиболее сильно в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь известно о пяти пострадавших", - пишет Ткаченко.

В Голосеевском районе от обломков сбитого дрона пострадал человек и пять автомобилей.

В Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас идет ликвидация отдельных ячеек.

В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке, он локализован.

В Днепровском районе обломки повредили квартиру на 3-м этаже многоэтажки. Есть двое пострадавших.

В сети публикуют видео масштабных пожаров в Киеве после атаки.

Также в Березане Киевской области два человека получили ранения в результате российской атаки.

Спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА.

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