Россия массированно атаковала Киев ракетами и "Шахедами". Есть пострадавшие
Сегодня ночью Киев подвергся массированный атаке российских ракет и "Шахедов". В нескольких районах произошли пожары, пострадали 15 человек.
Об этом сообщает ГСЧС и глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
"Одна из самых массированных комбинированных атак на столицу. Враг совершенствует собственные тактики применения дронов, одновременно бьет баллистикой", - написал Ткаченко.
В Соломенском районе в жилой пятиэтажке загорелись квартиры на 4 и 5 этажах. Семь человек пострадали от возгорания в многоэтажке.
В Оболонском районе в девятиэтажном доме загорелись балконы на четырех этажах. Прилет обломков был по торговому центру.
"Сильно досталось Оболонскому району. По состоянию на данный момент по меньшей мере 4 локации с повреждениями. Обломки сбитой цели упали на открытой территории в нескольких местах. Также пострадал торговый центр, но без пожара.
Наиболее сильно в Оболонском районе пострадала обычная жилая многоэтажка. Дрон повредил ряд квартир на 3-6 этажах. Здесь известно о пяти пострадавших", - пишет Ткаченко.
В Голосеевском районе от обломков сбитого дрона пострадал человек и пять автомобилей.
В Святошинском районе пострадала нежилая инфраструктура в нескольких локациях. Пожар локализован, сейчас идет ликвидация отдельных ячеек.
В Шевченковском районе зафиксирован пожар в нежилой застройке, он локализован.
В Днепровском районе обломки повредили квартиру на 3-м этаже многоэтажки. Есть двое пострадавших.
В сети публикуют видео масштабных пожаров в Киеве после атаки.
Также в Березане Киевской области два человека получили ранения в результате российской атаки.
Спасатели ликвидировали пожар в частном домовладении, возникший в результате падения обломков БПЛА.
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