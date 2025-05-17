В Белополье Сумской области в результате попадания беспилотника в микроавтобус погибли девять человек.

Об этом сообщают пресс-службы Национальной полиции и Сумской ОВА.

По предварительной информации, удар был нанесен беспилотником "Ланцет" по рейсовому автобусу, который перевозил гражданских по маршруту "Белополье-Сумы".

"В результате удара вражеского БпЛА по рейсовому автобусу вблизи Белополья погибли 9 человек, 4 ранены. Автобус, по которому прицельно ударили россияне, направлялся в сторону Сум", - сообщил глава ОВА Олег Григоров.

В полиции отметили, что в автобусе находились исключительно мирные люди.

"Это не просто очередной обстрел – это циничное военное преступление. Российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия продолжаются спасательные работы. Медики оказывают всем пострадавшим помощь.

Белополье находится рядом с российским селом Тёткино, вокруг которого идут бои.

Напомним, в конце апреля российская армия ударила FPV-дроном по автобусу в городе Марганец Днепропетровской области, в результате чего девять человек погибли на месте.

Военный обозреватель Александр Коваленко заявлял, что в первую неделю мая Россия резко нарастила количество ударов дронами по Украине.