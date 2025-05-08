Россия резко нарастила количество ударов дронами по Украине в первую неделю мая.

Об этом сообщает военный обозреватель Александр Коваленко.

В частности, было выпущено рекордное количество дронов-камикадзе "Молния" - 260 единиц за неделю и 54 за один из дней - два максимальных показателя.

"Именно вторая половина первой недели мая отметилась резким увеличением применением данных средств поражения. Очевидно, что в целом май станет рекордным месяцем для "Молния-2"", - пишет Коваленко.

"Шахедов" и аналогов за неделю было 1002 штуки, что уже составляет 45% от количества за весь апрель.

Fpv-дронов было выпущено 4200, тогда как в первую неделю апреля было 3100.

"Май вполне может по большей части категорий средств поражения и террора стать рекордным, что лишний раз подчёркивает то, что ни о каком долгом и стабильном "перемирии" в россии даже не задумываются", - отметил обозреватель.

Также Коваленко подтверждает использование нового реактивного дрона - его запускали уже трижды за неделю.

Война в Украине идет 1170-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 8 мая 2025 года в обновляемом онлайне.

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