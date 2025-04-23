Россия могла оснастить беспилотники типа "Шахед" новыми системами управления и разведки, благодаря которым БпЛА управляют в онлайн-режиме, как FPV-дронами.

Об этом заявил в своем телеграм-канале эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш, комментируя последний массированный налет дронов на Одессу.

Специалист уверен, что такое усовершенствование вполне осуществимо, поскольку от Крыма, где стартуют беспилотники, до Одессы около 80 километров и для БпЛА такой канал управления не является сложным. Однако он отметил, что до исследования беспилотников утверждать наверняка, что их модифицировали, невозможно.

В то же время в сети обращают внимание, что во время последних налетов "Шахедов" на Харьков и Одессу их мало сбивали, но прилётов было много. По официальным данным Воздушных сил, за минувшую ночь ВСУ сбили 60 БпЛА, при этом 20 достигли цели, а 47 дронов-имитаторов были локационно утрачены.

Ранее эксперты писали, что РФ начала использовать новую тактику атак, при которой большая группа "Шахедов" собирается на большой высоте в около населенного пункта, а затем массированно его атакует.

Накануне Бескрестнов со ссылкой на украинских военных, находящихся на разных направлениях, заявил о корректируемых авиационных бомбах армии РФ, которые за последнюю неделю стали точнее бить по целям.

До этого появилась информация, что россияне начали использовать новый навигационный чип "Комета" в своих КАБ и "Шахедах", что усложняет их подавление средствами РЭБ.