Корректируемые авиационные бомбы (КАБ) армии РФ за последнюю неделю стали бить по целям точнее.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале украинский военный эксперт по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш со ссылкой на украинских военных, находящихся на разных направлениях.

Таким об разом он прокомментировал сегодняшний авиаудар по Запорожью.

Бескрестнов связал повышение точности боеприпаса с интеграцией нового навигационного чипа, о начале использования которого он заявлял раньше. Однако эксперт отметил, что объективно оценить точность таких бомб пока сложно.

"Чтобы все это изучить и быстрее разработать контрмеры, специалистам из ВСУ и других ведомств нужны образцы новых антенн, но, к сожалению, солдаты продают их как трофеи посредникам", - написал специалист.

Напомним, сегодня российские войска атаковали Запорожье, Херсон и Харьков корректируемыми авиационными бомбами и беспилотниками.

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