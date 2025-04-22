Российские войска атаковали Запорожье, Херсон и Харьков.

Об этом сообщают телеграм-каналы областных военных администраций и мэр Первой столицы Игорь Терехов.

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, в областном центре были прилеты корректируемых авиационных бомб с разницей в две минуты. Одна КАБ попала по объекту инфраструктуры, вторая - по жилому району и зданию.

Сейчас известно о 13 пострадавших, из них два ребенка, также сообщают об одном погибшем. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, им оказывают медицинскую помощь.

В Херсоне дроны атаковали больницу, в результате чего оказались повреждены помещения медучреждения, гражданские автомобили и транспорт медиков. Пострадали четверо мужчин 1984, 1960, 2006 и 1981 годов рождения. Двоих пострадавших после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение, еще двоих госпитализировали.

Также с дрона был атакован гражданский автомобиль в Херсоне. Из-за удара 48-летний мужчина получил взрывную травму и ранение голени. Потерпевший будет лечиться амбулаторно.

А в Харькове было минимум 12 прилетов "Шахедов". Терехов сообщил об одном прилете в Шевченковском районе города. По данным главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова, один из прилетов зафиксирован в Салтовском районе.

Есть информация о четырех пострадавших.

Ранее мы рассказывали о ракетных ударах по Харькову 18 апреля. В результате пострадали более ста человек, один погиб.

Днем ранее массированной атаке подвергся Днепр.